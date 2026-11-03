Skolotājs Krievijas kinoteātrī noslepkavo skolnieku
Krievijas kinoteātrī skolotājs nogalinājis pusaudzi. Traģēdija notikusi Piejūras novadā.
Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka 42 gadus vecs piedzēries vēstures skolotājs Boļšojkameņas kinoteātrī “Oktjabrj” ar nazi nāvējoši sadūris 16 gadus vecu pusaudzi. Vīrietis konfliktējis ar skolēnu grupu, tad izvilcis nazi un vienam no pusaudžiem iedūris krūtīs.
Reģiona Veselības ministrija paziņoja, ka naža dūriens trāpījis tieši sirdī. Skolēns miris notikuma vietā vēl pirms neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās.
Plašsaziņas līdzekļos publicētas dažādas traģēdijas apstākļu versijas. Ja “Telegram” kanāls “Baza” apgalvo, ka upuris ar draugiem atradies vietējā kafejnīcā, kad tajā ienācis ar nazi bruņots vīrietis un sācis uzvesties agresīvi. “Pusaudži metās bēgt uz visām pusēm, taču viens no viņiem mēģināja aprunāties ar svešinieku un saņēma naža dūrienu krūtīs,” teikts publikācijā. Savukārt kanāls “112” ziņo, ka konflikts sācies jau uz ielas. “Amur Mash” norāda, ka iereibušais vīrietis sācis piekasīties jauniešiem autobusa pieturā pie kinoteātra. “Viens no skolēniem viņam iesita un aizbēga uz kinoteātra ēku. Vīrietis viņam sekoja,” vēsta kanāls. Pēc tam vīrietis esot paņēmis nazi no savas mātes, kura strādā kinoteātra kasē, atradis pusaudzi un viņam iedūris. Asiņaino nazi uzbrucējs vēlāk atdevis mātei un palicis notikuma vietā, gaidot likumsargu ierašanos.
Ievainoto skolēnu mēģinājuši glābt viņa draugi, taču jaunietis miris no asins zuduma. Pirmās minūtes pēc traģēdijas iemūžinātas video, ko publicējis viens no pusaudžiem. “Tas ir viss, ļaudis, viņa vairs nav starp mums. Es centos līdz pēdējam, bet nespēju viņu glābt,” video sacījis jaunietis.
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Medijos vēsta, ka slepkava strādā vietējā licejā par vēstures skolotāju, kā arī piesstrādā civilās aizsardzības mācību centrā, bieži ieradies pie mātes un prasījis naudu. Savukārt nogalinātais skolēns audzis daudzbērnu ģimenē, viņš raksturots kā labsirdīgs un atsaucīgs jaunietis, kurš vienmēr bijis gatavs palīdzēt apkārtējiem.
Jāpiebilst, ka arī Latviju savulaik šokēja slepkavība kinoteātrī, kad 2011. gada 19. februārī jurists Nikolajs Zikovs Rīgas “Forum Cinemas” kinoteātrī “Citadele” filmas “Melnais gulbis” seansa noslēgumā nošāva bankas darbinieku un četru bērnu tēvu Aigaru Egli. Saskaņā ar apsūdzību kino seansa sākumā Zikovs trokšņojis un čaukstinājis konfekšu turzu, tāpēc Egle, kurš sēdējis rindu zemāk, izrāvis konfekšu turzu Zikovam no rokām un nolicis to zemē. Filmas beigās Zikovs priekšā sēdošajam Eglem uzlējis no pudeles ūdeni, bet konflikts beidzies briesmīgi —Zikovs četrreiz izšāva uz Egli, nogalinot viņu nepilngadīgās meitas acu priekšā. Zikovs tika notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 17 gadiem.