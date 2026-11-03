ASV prezidents Donalds Tramps (foto: Scanpix / AP)
Pasaulē
Šodien 20:32
Tramps nešaubās, ka republikāņi triumfēs Kongresa vēlēšanās
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien atkārtoti pauda pārliecību par savas republikāņu partijas uzvaru otrdien notiekošajās ASV vidustermiņa vēlēšanās.
"Domāju, ka rezultāti būs labāki, nekā jūs domājat," Tramps teica kanālam "Fox News". Viņš pauda pārliecību, ka viņa partija saglabās vairākumu gan Pārstāvju palātā, gan Senātā.
Šīs vēlēšanas tiek uzskatītas par referendumu par Trampa politiku.
Trampa pārstāvētie republikāņi cīnās par kontroles saglabāšanu pār abām Kongresa palātām, taču aptaujas liecina, ka viņi gandrīz droši zaudēs pašreizējo vairākumu Pārstāvju palātā un ka viņu vairākums ir apdraudēts arī Senātā.
Ja demokrāti atkaros kontroli pār abām palātām, Trampa atlikušie divi gadi Baltajā namā būs ievērojami apgrūtināti.