Zviedrijā joprojām politiskā paralīze: valdību mēģinās veidot līdzšinējais premjers Kristersons
Zviedrijas līdzšinējam konservatīvajam premjerministram Ulfam Kristersonam otrdien uzticēts uzdevums mēģināt izveidot jaunu valdību, pēc tam kad citu līderu centieni nebija vainagojušies panākumiem.
Parlamenta spīkers Andreass Norlēns atvēlēja Kristersonam vienu nedēļu laika.
Vēlēšanās centriski kreisais opozīcijas bloks ieguva 176 vietas, savukārt Kristersona labējā spārna bloks - 173 vietas. Centriski kreisā bloka četrām partijām līdz šim nav izdevies izveidot valdību.
Paredzams, ka arī Kristersonam nodrošināt vairākumu būs grūti. "Es jau tagad redzu, ka tas būs grūti. Iespējams, ļoti grūti. Bet varbūt ne pilnīgi neiespējami," parlamentā žurnālistiem sacīja Kristersons. "Matemātika nav mainījusies, un vietu sadalījums parlamentā ir nemainīgs," viņš piebilda.
Iepriekš deputāti balsojumā noraidīja Centra partijas līderes Elizabetes Tandas-Ringkvistas kandidatūru premjera amatam. Lai gan četrām centriski kreisajām partijām ir vairākums, Centra partija ir atteikusies sadarboties ar Kreiso partiju, kuras atbalsts ir nepieciešams, lai nodrošinātu vairākumu.
Kreisā partija uzstāj, ka atbalstīs valdību tikai tad, ja tajā tiks iekļauta arī pati. "Ir daudz sarkano līniju," otrdien ziņu aģentūrai AFP sacīja Tanda-Ringkvista.
Zviedrijas parlamenta spīkers var nodot balsošanai četru premjera amata kandidātu vārdus, bet pēc tam jāizsludina jaunas vēlēšanas. Novērotāji prognozē - jo tuvāk partijas nonāks jaunu vēlēšanu riskam, jo lielāku spiedienu tās izjutīs, lai panāktu kompromisu attiecībā uz savām politiskajām "sarkanajām līnijām".
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Otrdienas balsojums par Tandu-Ringkvistu bija otrais balsojums par premjera amata kandidātu. 15. oktobrī likumdevēji noraidīja sociāldemokrātu līderi Magdalēnu Andešoni.
Zviedrija ir pieradusi pie ilgstošām sarunām par valdības veidošanu. Pēc 2022. gada vēlēšanām tas aizņēma 37 dienas, bet 2018. gadā - 134 dienas.