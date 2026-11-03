Takers Karlsons: jau šonedēļ Tramps var pieņemt lēmumu par kodoltriecienu Irānai
ASV jau tuvāko dienu laikā var veikt kodoltriecienu Irānai, paziņojis bijušais ASV prezidenta Donalda Trampa tuvais sabiedrotais un viens no pazīstamākajiem labējiem amerikāņu komentētājiem Takers Karlsons.
Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up.— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026
“Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu spiediena ietekmē Trampa administrācija, iespējams, jau tuvāko dienu laikā varētu veikt kodoltriecienu Irānai,” viņš pavēstīja mikroblogošanas vietnē “X”. “Uzbrukuma mērķis būtu Cērtes kalns Irānas centrālajā daļā, kur, pēc Izraēlas izlūkdienestu apgalvojumiem, Irānas valdība ir atsākusi urāna bagātināšanas programmu.”
Tiek uzskatīts, ka kodolobjekts atrodas apmēram 100 metru dziļumā un tādējādi to nevarot iznīcināt pat jaudīgākā ASV bunkuru iznīcināšanas bumba GBU-57 MOP.
Karlsona ieraksts platformā “X” jau sasniedzis vairāk nekā 90 miljonus skatījumu.
Karlsons apgalvoja, ka Netanjahu izmisīgi vēlas kara turpināšanos un ir neapmierināts ar nesenajiem parlamenta vēlēšanu rezultātiem. “Netanjahu ir jāsaglabā ciešas attiecības ar Trampu,” turpināja Karlsons. “Viņam šis karš ir nepieciešams. Tāpēc viņš izdarījis maksimālu spiedienu uz saviem tuvākajiem sabiedrotajiem administrācijā, tostarp aizsardzības ministru Pītu Hegsetu un ASV Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) komandieri Bredu Kūperu. Abi iebilst pret sarunu ceļā panāktu kara noregulējumu, lai gan paši šo karu ir ārkārtīgi neveiksmīgi vadījuši. Abi arī mudina atsākt plaša mēroga kaujas operācijas.”
Karlsons apgalvoja, ka arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio, Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs un Demokrātu partijas vadības pārstāvji sekojot Netanjahu nostājai. “Pārējie Amerikas ilggadējie sabiedrotie Tuvajos Austrumos ir pārbijušies par iespēju, ka karš varētu turpināties,” apgalvoja Karlsons. “27. septembrī Netanjahu slepeni devās uz Abū Dabī, lai pārliecinātu Apvienotos Arābu Emirātus pievienoties viņa centieniem panākt izšķirošu uzbrukumu Irānai. Emirātu pārstāvji atteicās. Pēc astoņus mēnešus ilga konflikta Persijas līča valstu ekonomikas atrodas uz nestabilitātes robežas.”
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Karlsons norādīja, ka, pēc labi informētu personu teiktā, Tramps līdz šīs nedēļas nogalei pieņemšot lēmumu par kodolieroču izmantošanu. “Tas būtu 7. novembris,” paziņoja Karlsons. “Jāatzīst, ka Tramps pagaidām vilcinās. Šobrīd viņš ieklausās savā viceprezidentā Dž. D. Vensā un savā īpašajā sūtnī un draugā Stīvā Vitkofā, kuri abi uzskata, ka ar Irānu ir iespējams panākt vienošanos.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka Trampa administrācija gatavojas atsākt uzbrukumus Irānai. Mediji noskaidrojuši, kad tiek plānots dot triecienu. Baltajā namā tiek plānots atsākt triecienus Irānai pēc nākamnedēļ gaidāmajām ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Pašlaik amerikāņu kaujas lidmašīnas jau ieņem pozīcijas. Plānots izmantot ASV armijas arsenālā jaudīgāko ar kodolieročiem nesaistīto aviācijas bumbu GBU-43/B MOAB, kas pazīstama kā "visu bumbu māte".
Jāpiebilst, ka savulaik Karlsons bija viens no aktīvākajiem Trampa piekritējiem, kā arī attiecīgi Krievijas propagandas naratīvu paudējiem. No 2016. līdz 2023. gada viņš bija Baltā nama saimniekam galvenā simpatizējošā telekanāla “Fox News” ārkārtīgi populārā raidījuma “The Tucker Carlson Tonight” vadītājs, aktīvi popularizējot sazvērestības teorijas, tostarp par Ukrainas bioloģiskajiem ieročiem. Karlsons sāka kritizēt Trampu pēc viņa uzbrukuma Irānai 2026. gada februārī, izpelnoties prezidenta nicīgu repliku, ka viņš vairs “nav MAGA” [Padarīsim Ameriku atkal diženu — red.]. “Es to zināju jau sen, un viņš nav MAGA kustības pārstāvis. MAGA glābj mūsu valsti. MAGA atkal padara mūsu valsti diženu. MAGA nozīmē, ka Amerika ir pirmajā vietā, bet Takers neatbilst nevienam no šiem principiem. Turklāt Takers vienkārši nav pietiekami gudrs, lai to saprastu,” paziņoja Tramps. Uz to Karlsons reaģēja, aprīlī publiski atvainojoties par Trampa atbalstīšanu pagātnē.
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Tas gan nekādi nav ietekmējis Karlsonu kā kaislīgu Krievijas diktatora Vladimira Putina atbalstītāju, 2024. gadā viņš “intervēja” diktatoru, ar vaļēju muti uzklausot visas viņa tirādes, tostarp par Polijas "vainu" Otrā pasaules kara sākšanā, nepiekāpjoties nacistu fīrera Ādolfa Hitlera prasībām.
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Поляки ВЫНУДИЛИ Гитлера напасть на них в 1939 году! Вынудили! Бедный хороший Гитлер не хотел, а его вынудили начать Вторую мировую. Путин РЕАЛЬНО это говорит. https://t.co/khDdhOOs1i— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 9, 2024
Papildus tam Karlsons turpina popularizēt galēji labējas un visnotaļ skandalozas idejas. Oktobrī Karlsons sarunā ar Lielbritānijas konservatīvo ministru, seru Džeikobu Rīsu-Mogu pauda neizpratni, kādēļ Lielbritānija iesaistījās Otrajā pasaules karā pret nacistisko Vāciju. Uz Rīsa-Moga repliku, ka nacistu uzvaras gadījumā visi runātu vāciski, Karlsons atteica: “Kuru tas satrauc? Lielbritānijā ir daudz cilvēku, kuri neprot runāt angliski. Tāpēc būtu jauki, ja jūsu valstī runātu vismaz kādā Eiropas valodā.”
Šajā sarunā Karlsons savu sarunbiedru aarī šokēja ar apgalvojumu, ka Krievijā nesoda tos, kuri domā citādi.
Tucker Carlson says Russia is not punishing people who have ideas it doesn’t like Jacob Rees-Mogg: WHAAAAT 😲 https://t.co/zlNl66PZtN— Volodymyr 🇺🇦 (@VoloUkraine) October 3, 2026
Jacob Rees Mogg: “We’d all be speaking German” Tucker Carlson: “Who cares?” Follow: @AFpost https://t.co/4ZedeBY2w2— AF Post (@AFpost) October 3, 2026