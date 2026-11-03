Takers Karlsons: jau šonedēļ Tramps var pieņemt lēmumu par kodoltriecienu Irānai
Foto: AP/Scanpix
Takers Karlsons un Donalds Tramps pirms 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanām
Pasaulē

Takers Karlsons: jau šonedēļ Tramps var pieņemt lēmumu par kodoltriecienu Irānai

Nils Zālmanis

Jauns.lv

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ASV jau tuvāko dienu laikā var veikt kodoltriecienu Irānai, paziņojis bijušais ASV prezidenta Donalda Trampa tuvais sabiedrotais un viens no pazīstamākajiem labējiem amerikāņu komentētājiem Takers Karlsons.

Takers Karlsons: jau šonedēļ Tramps var pieņemt lē...

“Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu spiediena ietekmē Trampa administrācija, iespējams, jau tuvāko dienu laikā varētu veikt kodoltriecienu Irānai,” viņš pavēstīja mikroblogošanas vietnē “X”. “Uzbrukuma mērķis būtu Cērtes kalns Irānas centrālajā daļā, kur, pēc Izraēlas izlūkdienestu apgalvojumiem, Irānas valdība ir atsākusi urāna bagātināšanas programmu.”

Tiek uzskatīts, ka kodolobjekts atrodas apmēram 100 metru dziļumā un tādējādi to nevarot iznīcināt pat jaudīgākā ASV bunkuru iznīcināšanas bumba GBU-57 MOP.

Karlsona ieraksts platformā “X” jau sasniedzis vairāk nekā 90 miljonus skatījumu.

Karlsons apgalvoja, ka Netanjahu izmisīgi vēlas kara turpināšanos un ir neapmierināts ar nesenajiem parlamenta vēlēšanu rezultātiem. “Netanjahu ir jāsaglabā ciešas attiecības ar Trampu,” turpināja Karlsons. “Viņam šis karš ir nepieciešams. Tāpēc viņš izdarījis maksimālu spiedienu uz saviem tuvākajiem sabiedrotajiem administrācijā, tostarp aizsardzības ministru Pītu Hegsetu un ASV Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) komandieri Bredu Kūperu. Abi iebilst pret sarunu ceļā panāktu kara noregulējumu, lai gan paši šo karu ir ārkārtīgi neveiksmīgi vadījuši. Abi arī mudina atsākt plaša mēroga kaujas operācijas.”

Karlsons apgalvoja, ka arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio, Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs un Demokrātu partijas vadības pārstāvji sekojot Netanjahu nostājai. “Pārējie Amerikas ilggadējie sabiedrotie Tuvajos Austrumos ir pārbijušies par iespēju, ka karš varētu turpināties,” apgalvoja Karlsons. “27. septembrī Netanjahu slepeni devās uz Abū Dabī, lai pārliecinātu Apvienotos Arābu Emirātus pievienoties viņa centieniem panākt izšķirošu uzbrukumu Irānai. Emirātu pārstāvji atteicās. Pēc astoņus mēnešus ilga konflikta Persijas līča valstu ekonomikas atrodas uz nestabilitātes robežas.”

Karlsons norādīja, ka, pēc labi informētu personu teiktā, Tramps līdz šīs nedēļas nogalei pieņemšot lēmumu par kodolieroču izmantošanu. “Tas būtu 7. novembris,” paziņoja Karlsons. “Jāatzīst, ka Tramps pagaidām vilcinās. Šobrīd viņš ieklausās savā viceprezidentā Dž. D. Vensā un savā īpašajā sūtnī un draugā Stīvā Vitkofā, kuri abi uzskata, ka ar Irānu ir iespējams panākt vienošanos.”

Jāpiebilst, ka savulaik Karlsons bija viens no aktīvākajiem Trampa piekritējiem, kā arī attiecīgi Krievijas propagandas naratīvu paudējiem. No 2016. līdz 2023. gada viņš bija Baltā nama saimniekam galvenā simpatizējošā telekanāla “Fox News” ārkārtīgi populārā raidījuma “The Tucker Carlson Tonight” vadītājs, aktīvi popularizējot sazvērestības teorijas, tostarp par Ukrainas bioloģiskajiem ieročiem. Karlsons sāka kritizēt Trampu pēc viņa uzbrukuma Irānai 2026. gada februārī, izpelnoties prezidenta nicīgu repliku, ka viņš vairs “nav MAGA” [Padarīsim Ameriku atkal diženu — red.]. “Es to zināju jau sen, un viņš nav MAGA kustības pārstāvis. MAGA glābj mūsu valsti. MAGA atkal padara mūsu valsti diženu. MAGA nozīmē, ka Amerika ir pirmajā vietā, bet Takers neatbilst nevienam no šiem principiem. Turklāt Takers vienkārši nav pietiekami gudrs, lai to saprastu,” paziņoja Tramps. Uz to Karlsons reaģēja, aprīlī publiski atvainojoties par Trampa atbalstīšanu pagātnē.

Papildus tam Karlsons turpina popularizēt galēji labējas un visnotaļ skandalozas idejas. Oktobrī Karlsons sarunā ar Lielbritānijas konservatīvo ministru, seru Džeikobu Rīsu-Mogu pauda neizpratni, kādēļ Lielbritānija iesaistījās Otrajā pasaules karā pret nacistisko Vāciju. Uz Rīsa-Moga repliku, ka nacistu uzvaras gadījumā visi runātu vāciski, Karlsons atteica: “Kuru tas satrauc? Lielbritānijā ir daudz cilvēku, kuri neprot runāt angliski. Tāpēc būtu jauki, ja jūsu valstī runātu vismaz kādā Eiropas valodā.”

Šajā sarunā Karlsons savu sarunbiedru aarī šokēja ar apgalvojumu, ka Krievijā nesoda tos, kuri domā citādi.

Tēmas

IzraēlaDonalds TrampsTakers KarlsonsNacistiskā VācijaKrievijaIrānaASVCIPLielbritānijaMarko RubioAbū DabīBenjamins NetanjahuVladimirs Putins

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