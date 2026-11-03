Tramps lielās, ka 20 gadus ilgušajā Vjetnamas karā būtu uzvarējis "nedēļas laikā", taču ar to blamēšanās nebeidzas
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņš būtu spējis pavisam vienkārši un ātri uzvarēt Vjetnamas karā vienas nedēļas laikā, taču pat ar šiem skandalozajiem izteikumiem pamanījās izblamēties vēl vairāk.
Savdabīgi aicinot ASV pilsoņus balsot par republikāņiem Kongresa vidustermiņa vēlēšanās, kas notiek 3. novembrī, svētdienas mītiņā republikāņiem kritiski svarīgā Aiovas štata Dubjūkā Tramps paziņoja, ka būtu varējis uzvarēt Vjetnamas karā vienas nedēļas laikā — tas nekas, ka pats toreiz izvairījās no dienesta ASV armijā, bet savas izsapņotās uzvaras panākšanas labad grasījies noslaucīt no zemes ASV sabiedrotās Dienvidvjetnamas, nevis komunistiskās Ziemeļvjetnamas galvaspilsētu.
“Vjetnama - 21 gads, tūkstošiem un tūkstošiem nogalināto, simtiem tūkstošu bojāgājušo,” mītiņā stāstīja Tramps. “Afganistāna - gadiem un gadiem... Mēs nekad necīnāmies, lai uzvarētu.”
“Nezinu, ko mēs vispār darām,” viņš sacīja. “Tie ir stulbi, stulbi prezidenti.” “Es būtu varējis uzvarēt Vjetnamas karā vienas nedēļas laikā, ziniet” viņš piebilda. “Viņi mežos izsmidzināja to sasodīto sarkano draņķi, lai kas tas arī būtu... Viņi to turpināja izsmidzināt.”
Klātesošie no publikas sauca “Agent Orange”, atgādinot Trampam ķīmiskā herbicīda nosaukumu, ko ASV armija tolaik izmantoja Vjetnamas mežu iznīcināšanai. “Agent Orange,” atkārtoja Tramps, “Lai gan tas ir sarkans.” ““Agent Orange” viņi gadiem un gadiem, un gadiem izsmidzināja mežos, tā vietā, lai uzbruktu Hošiminai un citām vietām,” viņš turpināja. “Es būtu uzvarējis šajā karā vienas nedēļas laikā.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pilsēta, kas tolaik bija pazīstama kā Saigona, patiesībā bija ASV sabiedrotās Dienvidvjetnamas galvaspilsēta. 1976. gadā pēc kara beigām tika oficiāli pārdēvēta par Hošiminu, godinot Ziemeļvjetnamas dibinātāju Ho Ši Minu.
Patiesībā kara laikā ASV armija patiešām uzbruka komunistiskās Ziemeļvjetnamas galvaspilsētai Hanojai. Saskaņā ar ASV Gaisa spēku sniegto informāciju 1972. gada decembrī bombardēšanas operācijas “Linebacker II” laikā tika veikti uzlidojumi gan Hanojai, gan ostas pilsētai Haifonai.
Vjetnamas karš ilga nepilnas divas desmitgades. Saskaņā ar ASV Kongresa bibliotēkas datiem tas norisinājās no 1955. gada novembra līdz 1975. gada 30. aprīlim. Šajā laikā ASV prezidenta amatā pabija pieci cilvēki Dvaits Eizenhauers, Džons Kenedijs, Lindons Džonsons, Ričards Niksons un Džeralds Fords. Sākotnēji ASV iesaiste aprobežojās ar nelielu militāro padomnieku skaitu, taču 1965. gadā konflikts saasinājās, kad valstī tika ievestas amerikāņu kaujas vienības.
Pēc Vjetnamas aplēsēm, karā gāja bojā aptuveni trīs miljoni cilvēku, tostarp divi miljoni civiliedzīvotāju. Savukārt ASV Nacionālā arhīva datubāzē par Vjetnamas konfliktu reģistrēti 58 220 bojāgājuši amerikāņu karavīri.
Operācijas “Ranch Hand” laikā no 1962. līdz 1971. gadam ASV armija izmantoja herbicīdu “Agent Orange”, lai iznīcinātu veģetāciju, kas pretinieka karavīriem nodrošināja aizsegu, kā arī iznīdētu lauksaimniecības resursus. Kara laikā tika izsmidzināti aptuveni 72 miljoni litru dažādu herbicīdu maisījumu, tostarp “Agent Orange”. Vjetnama apgalvo, ka apmēram 400 000 cilvēku gāja bojā vai tika sakropļoti šo ķimikāliju dēļ.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Amerikāņu karaspēks valsti pameta 1973. gadā, taču karadarbība turpinājās līdz 1975. gada aprīlim, kad Ziemeļvjetnamas spēki ieņēma Saigonu.
Lieki teikt, ka Trampa stāsti par viņa spējām izbeigt briesmīgo Vjetnamas karu vienā nedēļā — apmēram tāpat kā gandrīz piecus gadus ilgstošo Krievijas invāziju Ukrainā “24 stundu laikā” vai neskaitāmie paziņojumi par uzvaru karā pret Irānu, kas nebūt nav beidzies —, kā arī viņa acīmredzami vājās zināšanas ģeogrāfijā, izraisīja sašutuma pilnus komentārus soctīklos. “Idiots,” rakstīja viens komentētājs. “Amerikas Savienotās Valstis aizstāvēja Hošiminu, Dienvidvjetnamas galvaspilsētu. Pretinieks bija Ziemeļvjetnama, kuras galvaspilsēta ir Hanoja.” “Mans Dievs. Šis stulbais, vardarbīgais idiots ir Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku virspavēlnieks,” norādīja cits.
Daudzi zobgalīgi norādīja, ka Tramps, protams, būtu ātri vien uzvarējis Vjetnamas karā, ja vien pats nebūtu izvairījies no dienesta armijā, aizbildinoties ar “kaula izaugumu”. 2019. gadā Trampa bijušais advokāts Maikls Koens ASV Pārstāvju palātas Uzraudzības komitejai paziņoja, ka Tramps pats bija atzinies, ka izdomājis veselības problēmas, lai izvairītos no dienesta Vjetnamā, jo, kā viņš pats izteicies: “Vai tu domā, ka esmu stulbs? Es negrasījos doties uz Vjetnamu.””
Jāpiebilst, ka savas pirmās prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā 2015. gadā Tramps izsmēja nu jau aizsaulē aizgājušo senatoru Džonu Makeinu, kurš Vjetnamas kara laikā bija nonācis gūstā, apšaubot viņa kā kara varoņa reputāciju. “Man patīk cilvēki, kuri nav nonākuši gūstā,” Tramps sacīja kādā intervijā. Savukārt 2020. gadā medijos tika vēstīts, ka Tramps izsmējis kara laikā ievainotos amerikāņu karavīrus, viņus nosaucot par “lūzeriem” un “muļķīšiem”.