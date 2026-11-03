ASV gubernatore met izaicinājumu Trampa un Putina vienošanās nosacījumiem
ASV Ņūdžersijas štata gubernatore Maiki Šerila brīdinājusi ostu operatorus, ka Krievijas dīzeļdegvielas imports joprojām ir nelikumīgs, neraugoties uz pagājušajā mēnesī starp Vašingtonu un Maskavu panākto vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atsākšanu.
Gubernatore pirmdien publicētā atklātā vēstulē ostu un termināļu operatoriem norādīja, ka Krievijas dīzeļdegvielas pieņemšana būtu ASV federālo likumu pārkāpums un var izraisīt nopietnas civiltiesiskas un krimināltiesiskas sekas.
"Jebkādi mēģinājumi gūt peļņu no nelikumīgas tirdzniecības ar Krievijas degvielu tiks sodīti ar bargiem sodiem. Es aicinu jūs neielaist nevienu tankkuģi, kas vēlas izmantot jūsu objektus, lai veiktu šādu nelikumīgu darbību," norādīja Šerila.
Šis paziņojums izplatīts laikā, kad atbilstoši mediju ziņām pirmie tankkuģi ar Krievijas dīzeļdegvielu tuvojas ASV austrumu krastam.
Šerilas vēstulē teikts, ka vismaz viens no šiem kuģiem, iespējams, virzās uz Ņūdžersiju, kas ir nozīmīgs naftas produktu importa un izplatīšanas centrs.
ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā mēnesī pārsteidza Ukrainu un tās Eiropas sabiedrotos, paziņojot, ka ir panācis vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ļaujot Krievijai atsākt dīzeļdegvielas eksportu, kas bija bloķēts saskaņā ar plaša mēroga starptautiskajām sankcijām.
Šī vienošanās bija daļa no Baltā nama mēģinājumiem samazināt enerģijas cenas pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām.
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Savā pirmdienas vēstulē Šerila norādīja, ka Trampa un Putina vienošanās ir "tiešā pretrunā" ar 2022. gadā Kongresā pieņemto likumu, kas aizliedz Krievijas degvielas, arī dīzeļdegvielas, importu.