Zaharova un Vācijas galēji labējā partija vienlaikus izplata ziņas par konfliktu Kijivas pievārtē
Provokācija Petropavļivskas Borščahivkā, netālu no Kijivas, varētu būt Krievijas specdienestu operācija. Stāsts par it kā atklātu "Zelenska spīdzināšanas vietu" diennakts laikā izplatījies no Krievijas ziņu aģentūras TASS līdz pat Vācijas galēji labējai partijai "Alternatīva Vācijai" (AfD).
Sadursmes pie kādas ēkas Petropavļivskas Borščahivkā netālu no Kijivas diennakts laikā kļuvušas par vienu no galvenajām Krievijas propagandas tēmām. Informācijas izplatīšanā Rietumos iesaistījusies arī par prokrievisku uzskatītās partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) līdere Alise Veidele.
Oficiālā Maskava, Kremlim pietuvināti blogeri un prokrieviski noskaņoti Eiropas politiķi gandrīz vienlaikus notikušo pasnieguši kā "Zelenska spīdzināšanas vietas atklāšanu".
Ukrainā pastāv aizdomas, ka aiz provokācijas stāv Krievijas specdienesti. Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs jau paziņojis, ka notikušais nav izticis bez ārējas ietekmes.
Pirmā uz notikumiem reaģēja oficiālā Maskava. "Zelenska vara balstās uz spīdzināšanas vietām, kas veido viņa režīma atbalsta tīklu," situāciju Kijivas pievārtē ziņu aģentūrai TASS komentēja Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova.
Savukārt Rietumos šo vēstījumu sāka izplatīt norvēģu politologs Glens Dīzens, kurš pazīstams ar Krievijai labvēlīgiem uzskatiem.
"Netālu no Kijivas atklāta Zelenska spīdzināšanas vieta, kur Ukrainas Nacionālā gvarde turēja vairāk nekā 40 mobilizētu vīriešu. Saskaņā ar pieejamo informāciju jaunākajam upurim bija tikai 14 gadi. Pašlaik tur valda liels sašutums un nemieri," viņš rakstīja sociālajā tīklā "X", pievienojot video kadrus, kuros redzams segā ietīts pusaudzis, kuru ieskauj cilvēki ar mobilajiem tālruņiem.
Publikācijai Dīzens pievienoja video kadrus, kuros redzams segā ietīts pusaudzis, kuru ieskauj cilvēki ar mobilajiem tālruņiem.
Šie apgalvojumi nav neatkarīgi apstiprināti, un Ukrainas policija iepriekš noliegusi ziņas par 40 ķīlniekiem ēkā.
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Dīzena ierakstu pārpublicēja arī AfD līdzpriekšsēdētāja Alise Veidele. "Es sagaidu, ka federālā valdība šodien Berlīnē Zelenska vizītes laikā aktualizēs šo jautājumu," viņa rakstīja.
3. novembrī Berlīnē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiekas ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
Veideles ieraksts dažu stundu laikā savāca vairāk nekā 411 000 skatījumu un 21 000 atzīmju "Patīk".
Sociālajos tīklos video redzamais pusaudzis tiek pasniegts kā spīdzināšanas vietā turēts ķīlnieks, kuru protestētāji it kā "atbrīvojuši". Savukārt Ukrainas avoti viņu dēvē par provokācijas dalībnieku.
Pēc Budanova teiktā, sieviete jau iepriekš bija iegādājusies neatliekamās palīdzības automašīnu, uzvilkusi mediķes formas tērpu un trīs dienas pirms notikumiem veikusi objekta izlūkošanu.
Viņas tālrunī atrasta sarakste ar "Telegram" kanāliem, kas vieni no pirmajiem sāka masveidā izplatīt informāciju par notikušo.
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Prezidenta biroja vadītājs pieļāvis, ka sievietes rīcību varēja motivēt vēlme iegūt popularitāti, nopelnīt naudu vai arī pretvalstiski mērķi.
Tomēr viņš atzinis, ka precīzi motīvi vēl nav noskaidroti.
Ukrainas Ģenerālštābs nācis klajā ar paziņojumu par notikumiem Petropavļivskas Borščahivkā. Militārā vadība norādījusi, ka iedzīvotāju tiesības pieprasīt likuma ievērošanu ir neapstrīdamas. Tomēr tās nevienam nedod tiesības uz patvaļīgu izrēķināšanos, draudu izteikšanu karavīriem, viņu likumīgās darbības kavēšanu vai militārpersonu drošības apdraudēšanu. Ģenerālštābs īpaši uzsvēris, ka informācijas publiskošana par karavīru atrašanās vietām var radīt nopietnus draudus viņu dzīvībai un drošībai. Šāda informācija var palīdzēt pretiniekam noteikt Ukrainas militāro vienību izvietojumu.