Poļi fiksē aizdomīgas aktivitātes uz robežas ar Kaļiņingradu - piesaistīta armija
Polijas premjers Donalds Tusks paziņojis, ka naktī pie Krievijas robežas novērotas aizdomīgas aktivitātes, tāpēc Varšava uz reģionu nosūtījusi papildu policijas un pretterorisma spēkus, kā arī pastiprinājusi robežsardzi.
Polijas premjerministrs medijus par notikušo informēja otrdien, 3. novembrī, pirms valdības sēdes. Pēc viņa teiktā, neilgi pēc pusnakts viņš no robežsardzes saņēmis informāciju par to, ka pie Polijas robežas ziemeļu daļā esot novērota aizdomīga kustība – cilvēki, kas gar robežu staigā ar lukturīšiem. Tusks apgalvoja, ka viņi pārvietojušies no Krievijas Kaļiņingradas apgabala puses.
Polijas varasiestādes ātri nosūtījušas uz šo reģionu papildu spēkus. Policijai un pretterorisma vienībām šobrīd uzdots atbalstīt vietējos robežsargus. Polijas varasiestādes notikušo vērtē kā iespējamu provokāciju, un drošības spēki turpina darbu pierobežas reģionā.
Tusks pēc notikušā pateicās cilvēkiem, kuri pēdējās dienās gatavojušies šādiem iespējamiem scenārijiem. Premjers brīdināja, ka spriedze un eskalācijas draudi var turpināties, tāpēc valstij jāsaglabā modrība. Viņš arī pauda raizes par iespējamām Krievijas aktivitātēm ne tikai pierobežas teritorijā, bet arī pašā Polijā.
Tāpat Polijas premjers norādīja, ka bažas par drošību pie robežas nav radušās tikai šīs nakts incidenta dēļ. Polijas un sabiedroto dienesti jau vairākkārt brīdinājuši par iespējamiem Krievijas diversiju aktiem vai nopietnākām provokācijām NATO valstīs novembra pirmajā pusē. Tāpat septembra beigās no Kaļiņingradas apgabala NATO gaisa telpā aptuveni 1000 pēdu dziļumā ielidoja Krievijas helikopters Mi-8 - par notikušo polijas iedzīvotāji saņēma brīdinājumu. Savukārt aizvadītajā nedēļā Polijas iznīcinātāji četras reizes bija spiesti pacelties gaisā saistībā ar Krievijas dronu un raķešu aktivitātēm.
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Novembrī Polijā paredzētas starptautiskas militārās mācības "Koalicja", ko vadīs Lielbritānija un Francija. No 9. līdz 22. novembrim tajās piedalīsies 11 valstu pārstāvji. Lielbritānija plāno uz mācībām nosūtīt 300 karavīru, "Typhoon" iznīcinātājus un degvielas uzpildes lidmašīnu "Voyager". Mācībās paredzēts pārbaudīt sabiedroto spēku gatavību atbalstīt Ukrainu pēc kara beigām.