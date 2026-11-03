Ukrainas Ģenerālštābs nācis klajā ar paziņojumu par notikumiem Petropavļivskas Borščahivkā
Tāpat militārā vadība norādījusi, ka iedzīvotāju tiesības pieprasīt likuma ievērošanu ir neapstrīdamas. Tomēr tās nevienam nedod tiesības uz patvaļīgu izrēķināšanos, draudu izteikšanu karavīriem, viņu likumīgās darbības kavēšanu vai militārpersonu drošības apdraudēšanu.
Vienlaikus Ģenerālštābs atgādinājis, ka militārais dienests paredz disciplīnu, likumību un atbildību.
Gan iesaukšanai armijā, gan to karavīru atgriešanai dienestā, kuri patvaļīgi atstājuši savas vienības, jānotiek saskaņā ar likumu un ievērojot cilvēka cieņu.
Savukārt izvairīšanās no militārā dienesta pienākumu pildīšanas un patvaļīga dienesta vietas atstāšana paredz likumā noteiktu atbildību.
Brīdina par militārpersonu atrašanās vietu publiskošanu
Ģenerālštābs īpaši uzsvēris, ka informācijas publiskošana par karavīru atrašanās vietām var radīt nopietnus draudus viņu dzīvībai un drošībai.
Šāda informācija var palīdzēt pretiniekam noteikt Ukrainas militāro vienību izvietojumu.
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Par tādu ziņu izplatīšanu, uz kurām attiecas Ukrainas Kriminālkodeksa 114-2. pants, var iestāties kriminālatbildība.
"Krievija cenšas izmantot iekšējos konfliktus"
"Krievija cenšas izmantot iekšējos konfliktus, lai grautu uzticēšanos Ukrainas Aizsardzības spēkiem. Tāpēc aicinām atturēties no nepārbaudītu apsūdzību izplatīšanas, neaizstāt tiesībsargājošo iestāžu darbu ar publiskiem spriedumiem un nepārvērst atsevišķus incidentus par ieganstu visu karavīru diskreditēšanai.
Ukrainas armija ir Ukrainas sabiedrības daļa, nevis tās pretstats. Cilvēki militārajā formā aizstāv to pašu valsti, tās pašas ģimenes un tās pašas tiesības, kuras bauda visi Ukrainas pilsoņi.
Likuma ievērošana ir obligāta ikvienam. Valstij jābūt vienlīdz principiālai gan tad, kad jāreaģē uz iespējamiem militārpersonu pārkāpumiem, gan tad, kad jāaizsargā karavīri pret prettiesisku rīcību, draudiem un nepamatotām apsūdzībām," uzsvērts Ģenerālštāba paziņojumā.
Kas notika Petropavļivskas Borščahivkā?
2. novembrī Kijivas apgabala Petropavļivskas Borščahivkas ciemā pie kādas privātmājas izcēlās sadursmes. Ēkā atradās vienas Ukrainas Nacionālās gvardes vienības karavīri.
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Ukrainas policija vēlāk noliedza ziņas, ka mājas pagrabā atrastos 40 ķīlnieki.
Savukārt Ukrainas Nacionālās gvardes komandieris Oleksandrs Pivņenko paskaidroja, ka ēka tiek izmantota kā pagaidu izvietošanas punkts, kurā mobilizētajiem karavīriem noformē dokumentus un veic pārbaudes pirms nosūtīšanas uz mācību centriem.
Pēc viņa teiktā, ēkā atradušies 18 karavīri, tostarp četri vīrieši, kuri iepriekš patvaļīgi atstājuši dienesta vietas. Viņi vēlāk nogādāti Nacionālās gvardes medicīnas centrā.
Pētnieciskās žurnālistikas izdevums "Слідство.Інфо" noskaidroja, ka informāciju par iespējamu cilvēku nelikumīgu turēšanu izplatījusi sieviete, kura uzdevusies par uzņēmuma "Med-prestiž" īpašnieci.
Tomēr uzņēmuma faktiskais īpašnieks žurnālistiem atklājis, ka privātās neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņēmums pārtraucis darbību jau 2023. gadā, bet automašīna, kas ieradās incidenta vietā, pārdota 2024. gadā.
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Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs paziņojis, ka 2. novembra notikumi nav norisinājušies bez ārējas ietekmes. Viņš solījis, ka incidenta iniciatori tiks noskaidroti un vainīgās personas sauktas pie atbildības.
Tikmēr Ukrainas Valsts izmeklēšanas birojs sācis kriminālprocesu par notikušo, lai izvērtētu iesaistīto personu rīcību un iespējamos pārkāpumus.
3. novembra pēcpusdienā sieviete, kas ziņoja par cietumu, tika aizturēta. Par to intervijā telekanālam TSN pavēstījis Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
"Jā, viņa ir aizturēta. Bija konstatēti provokāciju gadījumi. Ar ko tas viss sākās? Kāda sieviete nezināmu iemeslu dēļ bija uzvilkusi medicīnas personāla formastērpu un pirms tam iegādājusies neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu. Kopā ar savu šoferi viņa vismaz trīs dienas pirms notikumiem bija veikusi, tā teikt, šī objekta izlūkošanu. Tas viss ir fiksēts," sacīja Budanovs.
Viņš piebilda, ka atbildīgās iestādes turpina darbu ar aizturēto sievieti.