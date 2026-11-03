28 gadi ceļā, 50 000 kilometru un neticama atkalredzēšanās! Piedzīvojumu meklētājs beidzot atgriežas mājās pie mammas
Pēc 28 gadus ilga ceļojuma kājām pāri četriem kontinentiem savās mājās Anglijas ziemeļaustrumos atgriezies britu piedzīvojumu meklētājs Karls Bušbijs.
57 gadus vecais Bušbijs savu episko ceļojumu sāka 1998. gadā Dienvidamerikā ar apņemšanos izvairīties no jebkāda veida transportlīdzekļiem un noteikti pabeigt savu ceļojumu. Ceļš atpakaļ uz viņa dzimto pilsētu Kingstonu pie Hallas veda cauri Dienvidamerikai un Ziemeļamerikai, pāri Beringa šaurumam no Aļaskas uz Krieviju un tad cauri Vidusāzijai un Eiropai, šķērsojot džungļus, kalnus, tuksnešus un sasalušu jūru.
Bušbiju svētdien pie Kingstona pie Hallas sagaidīja cilvēku pūlis, kas aplaudēja un uzmundrināja pasaules apceļotāju. Viņš radio BBC pastāstīja, ka šāda uzņemšana viņam bija pārsteigums.
Pirmdien tika organizēta oficiāla sagaidīšana ar pilsētas mēru, bet pēc tam Bušbijs devās sava ceļojuma pēdējā posmā, lai atkal satiktos ar savu māti Anželu, 36 gadus veco dēlu Ādamu un 12 gadus veco mazmeitu, kuru viņš nekad nav saticis.
Viņa mamma, kura dēlu nebija redzējusi desmit gadus, sagaidīja viņu ar jautājumu: “Kur tu biji?”
“Es priecājos, ka viņš ir mājās. Es jūtos atvieglota,” pēc tikšanās žurnālistiem sacīja Andžela.
Pēc tikšanās ar mammu preses konferencē Bušbijs apstiprināja, ka piedzīvojumu laiks ir noslēdzies: “Es kāpju nost no šiem zābakiem.” Viņš atzina, ka vēl tikai mēģina aptvert notikušo un viņa galvā valda “viens liels miglains juceklis”.
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Bušbijs sāka savu ceļojumu 29 gadu vecumā, kad izjuka viņa laulība un sieva kopā ar dēlu atgriezās Ziemeļīrijā.
Viņš vairākas bija spiests pārtraukt ceļojumu, tostarp tad, kad Maskava atteicās izsniegt viņam vīzu. Plānus izjauca arī 2008. gada finanšu krīze un pēc tam Covid-19 pandēmija. Šajos brīžos viņš pārtrauca ceļojumu, dzīvoja galvenokārt bāzē Meksikā un, tiklīdz situācija bija atrisināta, turpināja ceļu tieši no tās vietas, kur bija apstājies.
Pagājušā mēneša sākumā viņš sasniedza Lielbritāniju, peldot pāri Lamanša šaurumam no Ziemeļfrancijas. Neliels draugu un ģimenes pulciņš, tostarp viņa tēvs, sagaidīja viņu pludmalē netālu no Doveras Anglijas dienvidos.
"Pēc visiem šiem gadiem ir patīkami just Lielbritānijas zemi zem kājām," pēc Lamanša pārpeldēšanas paziņoja Bušbijs, piebilstot, ka viņa ceļojums "nav bijis viegls, un tas ir daļa no mērķa - pierādīt, ka esmu spējīgāks, nekā pats domāju."
"Mēs visi varam sasniegt vairāk, nekā jebkad varētu iedomāties," viņš uzsvēra.
Leģendārais vācu kinorežisors Verners Hercogs un filmēšanas komanda pavada Bušbiju viņa ceļā uz mājām. Viņš veido dokumentālo filmu par šo ceļojumu ar nosaukumu "Walk of Life". Uzņēmums, kas producē filmu, pēdējos 16 gadus ir atbalstījis Bušbija ceļojumu.
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Bušbijs septembrī intervijā ziņu aģentūrai AFP pauda zināmas bažas par atgriešanos pie normālākas dzīves Lielbritānijā. "Man jācenšas atkal iekļauties pieaugušo pasaulē," sacīja pasaules apceļotājs.