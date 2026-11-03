Spridzināšanas draudu dēļ divās lidmašīnās, kas bija ceļā uz Varšavu, veikti ārkārtas drošības pasākumi
Otrdien, 3. novembrī, spridzināšanas draudu dēļ divās pasažieru lidmašīnās, kas bija ceļā uz Polijas galvaspilsētu Varšavu, veikti ārkārtas drošības pasākumi, atsaucoties uz aģentūru "Reuters", vēsta mediji.
Kā paziņojusi Varšavas Modlinas lidosta, plkst. 9.54 saņemts brīdinājums par iespējamu spridzekli Polijas nacionālās lidsabiedrības LOT reisā, kas lidoja no Londonas Hītrovas lidostas. Kaut arī lidojuma galamērķis bija Varšavas galvenā – Šopēna – lidosta, drošības apsvērumu dēļ tika pieņemts lēmums lidmašīnu "Boeing 737 MAX" novirzīt uz 36 kilometrus attālo Modlinas lidostu, kur tā plkst. 10.01 veica neplānotu nolaišanos.
No gaisa kuģa nekavējoties evakuēts 181 cilvēks. Lai gan sākotnēji Modlinas lidosta tika slēgta, gaisa satiksme tajā drīz vien atjaunota, kamēr drošības dienesti nomaļus turpina konkrētās lidmašīnas pārbaudi.
Vienlaikus informācija par iespējamu spridzekli saņemta arī Skandināvijas aviokompānijas SAS reisā no Kopenhāgenas uz Varšavu. Šī lidmašīna nosēdusies savā sākotnējā galamērķī – Varšavas Šopēna lidostā, kur to patlaban pārbauda drošības dienesti. Šopēna lidostas pārstāvji apstiprinājuši, ka šis incidents lidostas ikdienas darbu nav ietekmējis un tā turpina darboties ierastajā režīmā.
Šis ir jau otrais šāda veida incidents reģionā pēdējo divu dienu laikā. Pirmdien, 2. novembrī, ziņu par spridzekli dēļ ārkārtas nolaišanos Budapeštā veica "Wizz Air" pasažieru lidmašīna, kas lidoja no Londonas uz Sofiju. Lidmašīnu līdz lidostai pavadīja militārie iznīcinātāji, taču pārbaudē nekas aizdomīgs netika atrasts.