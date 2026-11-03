"40 ķīlnieki pagrabā" un "privāts cietums": kas patiesībā notika Kijivas pievārtē un kas izplatīja satraucošās baumas?
Kijivas apgabala Petropavļivskas Borščahivkas ciemā izcēlies plašs skandāls pēc tam, kad internetā sāka izplatīties ziņas par desmitiem karavīru, kuri it kā tiek nelikumīgi turēti kādas privātmājas pagrabā. Pie ēkas sapulcējās satraukti cilvēki, ieradās policija un neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Vēlāk noskaidrojās, ka stāsts par 40 ķīlniekiem neatbilst policijas sniegtajai informācijai, bet baumu izplatīšanā nozīmīga loma bijusi sievietei, kura uzdevusies par privātās medicīnas klīnikas īpašnieci.
Kā sākās skandāls par "40 ķīlniekiem"?
Pirmdien, 2. novembrī, Ukrainas sociālajos tīklos un "Telegram" kanālos strauji izplatījās satraucoši ziņojumi par notikumiem Petropavļivskas Borščahivkā, netālu no Kijivas.
Tika apgalvots, ka kādā privātmājā bruņoti vīrieši nelikumīgi turot aptuveni 40 cilvēkus. Dažos ziņojumos ēka pat tika dēvēta par "privātu cietumu", kurā it kā ieslodzīti un spīdzināti Ukrainas karavīri, kuri patvaļīgi atstājuši savas dienesta vietas.
Izskanēja arī informācija, ka četri cilvēki atrodoties kritiskā stāvoklī un ēkas apsargi neļaujot mediķiem viņiem piekļūt.
Internetā publicētajos videoierakstos bija redzams satraukts cilvēku pūlis pie norobežotas teritorijas. Cilvēki skaļi pieprasīja atbrīvot iespējamos ieslodzītos, bet viens no klātesošajiem pat mēģināja pārkāpt pāri žogam, lai iekļūtu teritorijā.
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К дому на Петропавловской Борщаговке, где устроили неофициальную тюрьму, прибыл командующий Нацгвардии генерал Пивненко. https://t.co/4ke7kI888b— РудийЛис (@lis_rudij21310) November 2, 2026
Notikuma vietā atradās arī neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna.
Situācija kļuva tik saspringta, ka ieradās Ukrainas Nacionālās gvardes komandieris Oleksandrs Pivņenko un Nacionālās policijas vadības pārstāvji.
Ko patiesībā atklāja policija un Nacionālā gvarde?
Ukrainas policija noraidīja sociālajos tīklos izplatītos apgalvojumus par ķīlnieku turēšanu un kāda cilvēka nāvi.
"Informācija par iespējamu cilvēku nelikumīgu turēšanu nebrīvē un kāda iedzīvotāja nāvi neatbilst patiesībai," paziņoja likumsargi.
Savukārt Nacionālās gvardes komandieris Oleksandrs Pivņenko paskaidroja, ka ēka nav slepens cietums, bet gan vienas Nacionālās gvardes vienības pagaidu izvietošanas punkts.
Uz šo vietu tiek nogādāti mobilizētie karavīri, kuriem noformē dokumentus un veic nepieciešamās pārbaudes, pirms viņus nosūta uz militārās apmācības centriem.
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Pēc komandiera teiktā, ēkā atradās 18 karavīri, nevis 40 ķīlnieki, kā sākotnēji tika apgalvots.
Četri no šiem vīriešiem iepriekš bija patvaļīgi atstājuši savas dienesta vietas. Nacionālās gvardes vienības viņus atrada, aizturēja un nogādāja pagaidu izvietošanas punktā.
Pēc incidenta šie četri karavīri tika nogādāti Nacionālās gvardes medicīnas centrā. Viņu veselības stāvokli solīts precizēt pēc medicīniskajām pārbaudēm.
Tādējādi policijas un militārās vadības sniegtā informācija būtiski atšķiras no sākotnēji izplatītajiem apgalvojumiem par desmitiem pagrabā ieslodzītu un spīdzinātu cilvēku.
@breakingUAnews Врач вышла из дома на Петропавловской Борщаговке: 4 тяжелобольных будут доставлены в больницу. По информации врача, всего в доме удерживают 25-30 человек. https://t.co/oNZ7OZ2384— Хронікі Ріддіка😎 (@yu77491236) November 2, 2026
Kas izplatīja ziņas par iespējamo "privāto cietumu"?
Pētnieciskās žurnālistikas izdevums "Слідство.Інфо" noskaidrojis, ka viena no galvenajām personām, kas izplatīja apgalvojumus par karavīru nelikumīgu turēšanu, bija 49 gadus vecā Valentīna Molodaja.
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Sieviete ieradās notikuma vietā un uzdevās par privātās medicīnas klīnikas "Med-prestiž" īpašnieci. Viņa apgalvoja, ka ēkā atrodas cilvēki, kuriem steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Kijivas apgabala policijas Prevencijas nodaļas priekšnieks Boriss Breuss žurnālistiem pastāstīja, ka tieši šī sieviete izsaukusi policiju un sākusi publiski stāstīt par iespējamu cilvēku nelikumīgu ieslodzīšanu.
Pēc viņa teiktā, sievietes izplatītā informācija veicinājusi cilvēku pulcēšanos pie ēkas.
Taču žurnālistu izmeklēšanā atklājās kāda būtiska detaļa.
Uzņēmums "Med-prestiž", kuru sieviete apgalvoja pārstāvam, faktiski nedarbojas jau kopš 2023. gada.
Tā īpašnieks Mihails Furmans žurnālistiem paskaidroja, ka uzņēmumam savulaik piederējušas piecas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas. Viena nodota militārpersonām, bet pārējās četras pārdotas.
Automašīna, kas ieradās pie skandalozās ēkas, pārdota 2024. gadā.
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Turklāt pārdošanas nosacījumi paredzējuši, ka jaunajiem īpašniekiem jānoņem uzņēmuma logotipi.
Furmans uzsvēra, ka sievietei nav tiesību izmantot viņa uzņēmuma preču zīmi vai uzdoties par klīnikas īpašnieci.
Kas zināms par Valentīnu Molodaju?
Žurnālisti noskaidrojuši, ka Valentīna Molodaja ir saistīta ar plastiskās un estētiskās ķirurģijas klīniku "Moloda-ja".
Saskaņā ar Ukrainas uzņēmumu datubāzes "YouControl" informāciju viņa ir vairāku medicīnas uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju dibinātāja vai vadītāja.
Viņas vārds iepriekš figurējis arī tiesvedībās. Piemēram, 2020. gadā pret sievieti tika sākts kriminālprocess par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu. 2026. gada jūnijā viņa tika atbrīvota no kriminālatbildības noilguma dēļ.
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Turklāt 2020. gadā sievietei bija vairāk nekā 112 000 grivnu liels parāds bankai "Delta Bank".
Saskaņā ar tiesu nolēmumu reģistru Molodaja arī vadījusi automašīnu alkohola reibumā, izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu Shidnicā un pēc tam pametusi negadījuma vietu.
Savukārt 2022. gada 12. jūnijā kādā Ļvivas apgabala viesnīcā Molodaja, iespējams, rupji lamājusies uz darbiniekiem un viņus aizskārusi. Saskaņā ar izmeklēšanas vērtējumu ar šādu rīcību sieviete pārkāpusi sabiedrisko mieru un kārtību.
Četri cietušie tomēr bija – kas ar viņiem noticis?
Lai gan policija noliedza informāciju par desmitiem ķīlnieku, viena no sākotnējo ziņojumu detaļām izrādījās patiesa: četriem karavīriem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Nacionālās gvardes 1. korpuss "Azov" apstiprināja, ka pagaidu izvietošanas punktā atradušies mobilizētie karavīri un militārpersonas, kuras aizturētas pēc patvaļīgas dienesta vietas atstāšanas.
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Četriem šādiem karavīriem konstatētas traumas, un viņi nogādāti slimnīcā.
Vienlaikus Nacionālās gvardes pārstāvis Ruslans Muzičuks noraidīja sociālajos tīklos izplatīto apgalvojumu, ka vienam no cietušajiem būtu lauzts mugurkauls. Pēc viņa teiktā, visi četri karavīri līdz neatliekamās palīdzības automašīnai spējuši aiziet paši.
Taču jautājums par to, kā šie karavīri guvuši traumas un vai pret viņiem lietota vardarbība, joprojām nav galīgi noskaidrots.
Skandāls sasniedza Ukrainas augstāko vadību
Notikumi neaprobežojās tikai ar protestu pie ēkas. Pūļa un militārpersonu konflikts pārauga sadursmēs, tika sabojāts Nacionālās gvardes autobuss, bet notikuma vietā atskanēja arī šāvieni.
Situācijas risināšanā iesaistījās Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
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Savukārt Ukrainas militārā tiesībsardze Olga Rešetilova paziņoja, ka visi karavīri atrodas drošībā un tiek veikta pārbaude, sadarbojoties ar Nacionālās gvardes vadību un tiesībsargājošajām iestādēm.
3. novembrī kļuva zināms, ka Ukrainas Valsts izmeklēšanas birojs kriminālprocesa ietvaros pārbaudīs visu iesaistīto personu rīcības likumību, karavīru uzturēšanas apstākļus un ziņas par iespējamu piespiešanu vai vardarbību.
Budanovs nācis klajā ar paziņojumu par notikumiem Kijivas pievārtē
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs, komentējot notikumus Petropavļivskas Borščahivkā, aicinājis Ukrainas iedzīvotājus konfliktsituāciju risināšanā vadīties pēc valsts interesēm.
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs paziņojis, ka 2. novembrī Petropavļivskas Borščahivkā, netālu no Kijivas, notikušais ir nepieņemams.
Pēc Budanova domām, šādi incidenti kaitē Ukrainas sabiedrības vienotībai. Viņš aicināja iedzīvotājus, pieņemot jebkādus lēmumus un risinot konfliktsituācijas, pirmām kārtām ņemt vērā valsts intereses.
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Budanovs uzsvēra, ka tiesībsargājošās iestādes un atbildīgie dienesti pašlaik noskaidro visus notikušā apstākļus, lai iegūtu pilnīgu un objektīvu priekšstatu par incidentu Kijivas apgabalā.
Vienlaikus tiek izstrādāti risinājumi, lai novērstu iespējamās provokācijas.
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs uzsvēra, ka vainīgās personas tiks sauktas pie atbildības. Viņš arī solīja veikt pasākumus, lai nākotnē nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos.
"Šobrīd jau ir droši zināms, ka vakardienas notikumi Petropavļivskas Borščahivkā nav norisinājušies bez ārējas ietekmes. Konkrētās personas un šo notikumu iniciatori noteikti tiks noskaidroti un saukti pie atbildības. Tāpat tiks izdarīti secinājumi arī tiesībsargājošo un drošības struktūru iekšienē. Ģenerālprokuratūra un atbildīgās iestādes jau ir sākušas objektīvu izmeklēšanu. Nevienam nav tiesību rīkoties patvaļīgi. Ikvienam no mums jāatceras, ka Ukrainas pastāvēšanas galvenais balsts šobrīd ir mūsu Aizsardzības spēki. Cienīsim viņu ikdienas varonību un būsim atbildīgi savos lēmumos," paziņoja Budanovs.
"Azov" komandieris nāk klajā ar brīdinājumu Ukrainas iedzīvotājiem
Ukrainas armijas korpusa "Azov" komandieris Deniss Prokopenko pēc notikumiem Petropavļivskas Borščahivkā aicinājis nepieļaut šķelšanos starp Ukrainas sabiedrību un bruņotajiem spēkiem.
Korpusa "Azov" komandieris Deniss Prokopenko komentējis sadursmes, kas 2. novembra vakarā izcēlās Petropavļivskas Borščahivkā, netālu no Kijivas. Viņš aicinājis Ukrainas iedzīvotājus nepieļaut konfliktu saasināšanos starp sabiedrību un militārpersonām.
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Pēc Prokopenko teiktā, Krievija ir ieinteresēta Ukrainas iekšējo problēmu saasināšanā, situācijas destabilizēšanā un karavīru diskreditēšanā.
Viņš uzskata, ka informatīvā kampaņa ap notikumiem Petropavļivskas Borščahivkā atbilst šīm Krievijas interesēm.
"Mūsu valsts ved smagu, asiņainu karu par savu pastāvēšanu. Šādā situācijā ir vai nu jāaizstāv valsts frontē, vai jāpalīdz frontei aizmugurē, nevis jārīko provokācijas un jāspēlē par labu ienaidniekam," paziņoja "Azov" komandieris.
Virsnieks piebilda, ka cilvēki, kuri atrodas aizmugurē, apzināti saasina situāciju un iesaistās konfliktos ar karavīriem, pēc viņa domām, nodarbojas ar sabotāžu.
Prokopenko uzsvēra, ka ar šādu rīcību tiek radīts Krievijai izdevīgs informatīvais materiāls, ko tā var izmantot savās interesēs.