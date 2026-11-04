Slepeni filmēti kadri atklāj šokējošu patiesību par "turbo vistām": Dānija pieprasa aizliegumu visā Eiropas Savienībā
Dānijas valdība vēlas valstī aizliegt tā dēvētās "turbo vistas" un aicina noteikt šādu strauji augošu broileru šķirņu aizliegumu visā Eiropas Savienībā.
Šī iniciatīva seko plašam sabiedrības sašutumam, ko izraisījušas apsūdzības par likumpārkāpumiem, kas vērstas pret vienu no lielākajiem Dānijas vistas gaļas ražotājiem, vēsta "The Guardian".
Saskaņā ar pagājušajā nedēļā demonstrēto televīzijas kanāla TV2 dokumentālo filmu vistas gaļas ražotājs Kristians Tvergords (Christian Tvergaard) pārkāpis Dānijas likumus, nodrošinot cāļiem tikai pusi no obligāti noteiktā diennakts tumsas perioda, lai mudinātu tos vairāk ēst. Dokumentālajā filmā tika demonstrēti slepeni uzņemti kadri no vistu novietnes Ziemeļjitlandē.
"Ross 308" šķirnes broileri, kurus dēvē par "turbo vistām", ir visplašāk izmantotie Dānijas putnkopībā. Tie tikai 33 dienu laikā izaug no aptuveni 50 gramiem līdz diviem kilogramiem. Tik strauja augšana var izraisīt putnu kaulu un iekšējo orgānu veselības problēmas. Savukārt citu šķirņu cāļiem tāda paša svara sasniegšanai nepieciešamas 46 līdz 63 dienas.
Dānijas dabas un dzīvnieku labturības ministrs Kristians Rabjergs Madsens (Christian Rabjerg Madsen) aicināja iedzīvotājus nepirkt "turbo vistu" gaļu.
"Es vēlos panākt aizliegumu valsts līmenī. Taču ir skaidrs, ka šis jautājums vispirms jāizvērtē gan no juridiskā, gan ekonomiskā viedokļa," ministrs sacīja televīzijas kanālam TV2.
"Tagad mēs strādāsim pie aizlieguma ieviešanas Dānijā, kā arī centīsimies panākt šādu aizliegumu visā Eiropas Savienībā," viņš piebilda.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Reaģējot uz dokumentālajā filmā atklāto, Tvergords atzinis, ka pieļāvis kļūdas.
"Man ir kritiski jāizvērtē sava rīcība un jāatzīst, ka esmu pieņēmis vairākus nepareizus lēmumus. Tam nav nekāda attaisnojuma, taču es varu no šīm kļūdām mācīties un labot to, ko neesmu darījis pietiekami labi," viņš sacīja televīzijas kanālam TV2.
"Un es to esmu izdarījis - gan attiecībā uz apgaismojuma režīmu, gan vairākiem darba procesiem putnu novietnē, kur esam pastiprinājuši procedūru ievērošanas kontroli un padarījuši stingrāku darbinieku darba grafiku," viņš piebilda.
Priekšlikums aizliegt "turbo vistas" Dānijā gūst arvien lielāku politisko atbalstu, un to atbalsta dažādu partiju pārstāvji. Tomēr nozares eksperti brīdina, ka, lai aizliegums būtu efektīvs, tam jāattiecas arī uz importēto vistas gaļu.
Vistas gaļas ražotāja Danpo izpilddirektors Klements Hinkbēls Rībergords (Klement Hinkbøl Ribergaard) norādīja: "Ja Dānija vienīgā aizliegs strauji augošu vistu audzēšanu, bet veikali, restorāni un patērētāji joprojām varēs iegādāties importētu, strauji audzētu cāļu gaļu, kuras kvalitāte var būt visai apšaubāma, mēs riskējam nonākt situācijā, kurā dzīvnieku labturība no šāda aizlieguma nekādi neiegūs."
Ņemot vērā, cik plaši strauji augošo šķirņu broileri tiek audzēti visā Eiropas Savienībā, šāds aizliegums nozīmētu būtiskas pārmaiņas nozarē.
Saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības organizācijas "Eurogroup for Animals" datiem pašlaik 95% cāļu Eiropas Savienībā tiek audzēti intensīvās audzēšanas sistēmās, izmantojot šķirnes, kas selekcionētas pēc iespējas lētākas gaļas iegūšanai. Organizācija uzskata, ka tas veicina arvien zemāku dzīvnieku labturības standartu ievērošanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Strauji augošo šķirņu vistas jau pēc savas būtības ir pakļautas ciešanām, jo viņu ķermenis aug tik ātri, ka putni tik tikko spēj nostāvēt uz kājām," sacīja organizācijas izpilddirektore Reineke Hamelērsa (Reineke Hameleers).
"Dānijas politiskā apņēmība to izbeigt ir piemērs, kam vajadzētu sekot visai Eiropas Savienībai. Tas ir zinātniskos pierādījumos balstīts solis uz priekšu, kas šai nozarei ir ļoti nepieciešams," viņa uzsvēra.
Savukārt Dānijas dzīvnieku aizsardzības organizācijas "Animal Protection Denmark" izpilddirektore Brita Rīsa (Britta Riis) norādīja, ka "turbo vistas" ir "dziļi neētiskas un groteskas selekcijas rezultāts", kas izraisa sistemātisku sliktu izturēšanos pret putniem un rada tiem ievērojamas ciešanas.
Organizācija aicina noteikt, ka visiem gaļas ieguvei audzētajiem cāļiem jānodrošina vismaz tikpat ilgs augšanas periods kā bioloģiski audzētajiem broileriem - 56 dienas.
Dzīvnieku labturības jautājumi pēdējos mēnešos Dānijā izraisījuši plašas sabiedrības diskusijas. Cūkkopības nozares problēmas tik ļoti dominēja pēdējo parlamenta vēlēšanu kampaņā, ka tās pat tika iesauktas par "cūku vēlēšanām".
Tikmēr Dānija gatavojas līdz 2029. gada augustam pilnībā pārtraukt ūdeļu audzēšanu kažokādu ieguvei. Pašreizējā valdība nolēmusi nepieprasīt Eiropas Savienībai izņēmuma tiesības, kas ļautu šo praksi turpināt.