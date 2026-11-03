Gerasimovs pavēlējis Krievijas armijai pārtraukt ofensīvu Donbasā
Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs esot pavēlējis Krievijas okupācijas spēkiem apturēt ofensīvu Ukrainas Doneckas apgabalā un pāriet aizsardzībā. Par to savā sociālā tīkla "X" kontā paziņojis blogeris Mihails Rohoza.
Tiek apgalvots, ka Krievijas okupācijas armija pārtraukusi rudens uzbrukuma operāciju Donbasā degvielas piegādes problēmu dēļ Krievijas teritorijā.
Degvielu, ko Krievijas armija bija uzkrājusi rudens ofensīvai Doneckas apgabalā, plānots nosūtīt uz Maskavu, kur atkal sācis veidoties ievērojams degvielas deficīts pēc Ukrainas Bruņoto spēku triecienu atsākšanas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Kremlis šo lēmumu esot pieņēmis uzreiz pēc trieciena naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā.
Šīs degvielas rezerves bija uzkrātas operācijas otrajam posmam. Tagad degvielas, visticamāk, nepietiks pat pozīciju apgādei un atsevišķu uzbrukumu veikšanai. Savukārt lielu karaspēka vienību virzīšanai uz priekšu nepieciešamo degvielas krājumu vairs neesot.
The General Staff Has Halted the Offensive in Donbas According to reports, Chief of the General Staff Valery Gerasimov has halted the offensive in Donbas because a significant portion of the fuel reserves prepared for the autumn campaign will be sent to Moscow. The Kremlin reportedly made this decision immediately after the strike on the Kapotnya oil refinery. These reserves had been accumulated for the second stage of the operation. Now there is unlikely to be enough fuel even to supply positions and carry out individual attacks. There is no longer enough fuel to move large formations forward. Under this account, Gerasimov’s order marks the end of the offensive campaign and a transition to the defensive. Local assaults will continue so that the General Staff can report advances and color in new areas on its maps. However, capturing Kramatorsk and Sloviansk is impossible with the current level of supplies. Hopes of reaching the borders of the DPR by the end of 2026 have disappeared, and even 2027 now appears out of reach. The situation is reportedly worst in the Kramatorsk–Sloviansk sector. Russian forces have lost the initiative east of Sviatohirsk and were pushed back toward Zherebets, causing the northern encirclement effort around the urban area to stall. Farther south, the army has become bogged down near Kostiantynivka and has still failed to reach the positions from which a full-scale offensive on Kramatorsk could begin. https://t.co/CRmAgIp5CW— Rohoza (Дев'ятий) Mykhailo 🇺🇦🇱🇹🇨🇦 (@Oct7NeverForget) November 3, 2026
Pēc Rohozas domām, Gerasimova pavēle nozīmē Krievijas armijas pāreju aizsardzībā Doneckas apgabalā. Tomēr Krievijas okupācijas spēki turpināšot lokālus uzbrukumus, lai Krievijas Ģenerālštābs varētu ziņot par jaunu Ukrainas teritoriju "ieņemšanu".
Rohoza uzsvēris, ka Krievijas okupācijas spēkiem kārtējo reizi nav izdevies izpildīt Vladimira Putina pavēli līdz 2026. gada beigām ieņemt visu Ukrainas Doneckas apgabalu. Viņš uzskata, ka Krievijas armija šo mērķi nespēs sasniegt arī 2027. gadā.
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"Cerības līdz 2026. gada beigām sasniegt tā dēvētās Doneckas Tautas Republikas (DTR) administratīvās robežas esot zudušas, un tagad arī 2027. gads šī mērķa sasniegšanai šķiet nereāls."
Krievijas okupācijas armijai vissarežģītākā situācija Donbasā esot Slovjanskas un Kramatorskas apkārtnē. Turklāt Krievijas spēki iestrēguši pilsētas kaujās par Kostjantiņivku un joprojām nav spējuši sasniegt pozīcijas, no kurām varētu sākt pilna mēroga ofensīvu Kramatorskas virzienā. Uz austrumiem no Svjatohirskas Krievijas karaspēks esot zaudējis iniciatīvu un atspiests Žerebecas virzienā, kā rezultātā apstājusies pilsētu aglomerācijas aplenkšanas operācija no ziemeļiem.