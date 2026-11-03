Gerasimovs pavēlējis Krievijas armijai pārtraukt ofensīvu Donbasā
Foto: AFP/Scanpix
Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova pavēle nozīmē Krievijas armijas pāreju aizsardzībā Doneckas apgabalā, uzskata blogeris.
Pasaulē

Gerasimovs pavēlējis Krievijas armijai pārtraukt ofensīvu Donbasā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs esot pavēlējis Krievijas okupācijas spēkiem apturēt ofensīvu Ukrainas Doneckas apgabalā un pāriet aizsardzībā. Par to savā sociālā tīkla "X" kontā paziņojis blogeris Mihails Rohoza.

Gerasimovs pavēlējis Krievijas armijai pārtraukt o...

Tiek apgalvots, ka Krievijas okupācijas armija pārtraukusi rudens uzbrukuma operāciju Donbasā degvielas piegādes problēmu dēļ Krievijas teritorijā.

Degvielu, ko Krievijas armija bija uzkrājusi rudens ofensīvai Doneckas apgabalā, plānots nosūtīt uz Maskavu, kur atkal sācis veidoties ievērojams degvielas deficīts pēc Ukrainas Bruņoto spēku triecienu atsākšanas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.

Kremlis šo lēmumu esot pieņēmis uzreiz pēc trieciena naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā.

Šīs degvielas rezerves bija uzkrātas operācijas otrajam posmam. Tagad degvielas, visticamāk, nepietiks pat pozīciju apgādei un atsevišķu uzbrukumu veikšanai. Savukārt lielu karaspēka vienību virzīšanai uz priekšu nepieciešamo degvielas krājumu vairs neesot.

Pēc Rohozas domām, Gerasimova pavēle nozīmē Krievijas armijas pāreju aizsardzībā Doneckas apgabalā. Tomēr Krievijas okupācijas spēki turpināšot lokālus uzbrukumus, lai Krievijas Ģenerālštābs varētu ziņot par jaunu Ukrainas teritoriju "ieņemšanu".

Rohoza uzsvēris, ka Krievijas okupācijas spēkiem kārtējo reizi nav izdevies izpildīt Vladimira Putina pavēli līdz 2026. gada beigām ieņemt visu Ukrainas Doneckas apgabalu. Viņš uzskata, ka Krievijas armija šo mērķi nespēs sasniegt arī 2027. gadā.

"Cerības līdz 2026. gada beigām sasniegt tā dēvētās Doneckas Tautas Republikas (DTR) administratīvās robežas esot zudušas, un tagad arī 2027. gads šī mērķa sasniegšanai šķiet nereāls."

Krievijas okupācijas armijai vissarežģītākā situācija Donbasā esot Slovjanskas un Kramatorskas apkārtnē. Turklāt Krievijas spēki iestrēguši pilsētas kaujās par Kostjantiņivku un joprojām nav spējuši sasniegt pozīcijas, no kurām varētu sākt pilna mēroga ofensīvu Kramatorskas virzienā. Uz austrumiem no Svjatohirskas Krievijas karaspēks esot zaudējis iniciatīvu un atspiests Žerebecas virzienā, kā rezultātā apstājusies pilsētu aglomerācijas aplenkšanas operācija no ziemeļiem.

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