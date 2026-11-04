Aiz propagandas priekškara: kā dzīvais vairogs pēkšņi tika "atbrīvots"
Humanitārā misija Krievijas okupētajā Ukrainas pilsētā Oļeškos, Krievijas un Āfrikas sammits, Norvēģijas premjerministra un Somijas prezidenta telefona zvans Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam - tās bija galvenās tēmas aizvadītās nedēļas Kremļa propagandistu vēstījumos.
Galvenais naratīvs paliek nemainīgs - nekāds pamiers Ukrainas karā nav iespējams, potenciālās Putina sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski iespējamas, tikai pēdējam ierodoties Maskavā, kas ir nereāls scenārijs.
Visi Rietumu starptautiskās politikas analītiķi, kā arī Eiropas Savienības (ES) augstākās amatpersonas pauda pārliecību, ka "de facto", pretēji Kremļa apgalvojumiem, ir pilnīgi skaidrs, ka miera sarunās Krievija nav ieinteresēta, jo uzstāda noteikumus, par kuriem jau sākotnēji ir skaidrs, ka tie Ukrainai nav pieņemami.
Izskatās, ka Putins lielas cerības liek uz potenciālo tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, jo Kremļa fokusā ir ne tikai Ukraina, bet visa līdzšinējās Eiropas drošības arhitektūras pārskatīšana.
Maskava aizvien atklātāk runā par to, ka Krievijas intereses saskan ar ASV interesēm. Proti, abu valstu līderi ir vienisprātis, ka katrai lielvarai ir savas "nacionālās intereses" un tā sauktie "iekšpagalmi"- valstis, kas ir to interešu zonā, un tikai jāvienojas par šo "iekšpagalmu" piederību un sadalījumu.
Oļeški kā Kremļa propagandas instruments
Aizvadītā nedēļa Ukrainas un Krievijas kopējo humanitāro misiju agresorvalsts okupētās pilsētas Oļešku iedzīvotāju evakuācijai krievi izmantoja, lai vainu par humanitāro katastrofu, kas valda pilsētā, uzveltu Ukrainai, lai gan ietekmīgā domnīca "Starptautiskais kara pētījumu institūts" (ISW) sniedz faktiskus pierādījumus par Krievijas atbildību notikušajā.
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Saskaņā ar ISW datiem Krievijas okupācijas varas iestādes 2025. gada decembra beigās pārtrauca pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi, un kopš 2026. gada maija pilsētā vairs nenonāca ne pārtika, ne medikamenti. Lai gan pilsēta ir kalpojusi par svarīgu placdarmu Krievijas uzbrukumiem Ukrainas dienvidos, tās iedzīvotāji faktiski tika izmantoti kā "dzīvais vairogs" Maskavas spēku vajadzībām.
Tikmēr propagandisti garos sižetos stāsta, ka "Oļešku iedzīvotāji beidzot ir izbēguši no briesmīgā gūsta". Krievu melīgajā versijā Ukrainas bruņotie spēki esot bloķējuši visas pieejas pilsētai, tādējādi mērdējot cilvēkus badā. Patiesībā tieši Krievija bija tā, kas pārtrauca pārtikas un medikamentu piegādes pilsētai.
Putins paziņoja, ka par Oļeškos valdošo humanitāro katastrofu visa atbildība esot jāuzņemas Ukrainas pusei. Propagandists Jevgeņijs Popovs no Oļeškiem rādīja sižetus, kur pilsētas krievvalodīgie iedzīvotāji stāsta, cik labi pret viņiem izturējušies krievu karavīri un kādi nezvēri bijuši ukraiņi.
Tikmēr ISW norāda, ka Oļeški ir piemērs tam, kā Krievija pilnībā ignorē savas starptautiskās tiesiskās saistības, kas tai kā karojošai okupācijas varai ir jāpilda. Kremlis ir skaidri apliecinājis, ka apzinās situācijas smagumu Oļeškos, taču vairākkārt ir noraidījis vai ignorējis Ukrainas un starptautiskās sabiedrības ierosinājumus par lokālu pamieru.
Jāuzsver, starptautiskās humanitārās tiesības nosaka, ka Krievijai kā okupācijas varai ir jānodrošina pārtika, medicīnas preces un humānā palīdzība tās kontrolē esošajiem iedzīvotājiem.
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Taču situācija Oļeškos liecina, ka humānā krīze, kas risinās daudzās Krievijas okupētajās apdzīvotajās vietās, nav tikai kara blakusparādība. Drīzāk tā ir okupācijas sistēmas sekas - sistēmas, kas pieļauj, izmanto un uztur civiliedzīvotāju neaizsargātību, lai saglabātu kontroli.
Pretēji paustajām bažām, Oļešku iedzīvotāji, kas vēlējās doties uz citām Ukrainas pilsētām, to varēja izdarīt. Raizes darīja, tas, ka iedzīvotājus varētu evakuēt cauri Krievijai vai Krievijas okupētajai Krimai, radot satraukumu, vai viņiem izdosies nokļūt Ukrainas kontrolētajā teritorijā.
Vienlaikus Krievijas cilvēktiesību komisāre Jana Lantratova atkārtoti uzstāja, ka okupētie Oļeški ir Krievijas teritorija un tur ir spēkā tikai Krievijas likumi. Tomēr starptautiski šī pilsēta joprojām tiek atzīta par Ukrainas daļu, un Maskavas pretenzijas uz suverenitāti nemaina tās statusu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
Miera sarunas un telefona zvani
Propagandisti par Kremļa diplomātisko uzvaru pasniedza Norvēģijas premjerministra Jūnasa Gāra Stēres un Somijas prezidenta Aleksandra Stuba telefona zvanu Kremļa diktatoram Putinam.
Īpaši tika uzsvērts, ka zvana iniciatori bija eiropieši, un Putins, "būdams pieklājīgs cilvēks", tikai atbildēja uz zvanu. Skaidrs, ka Krievijas iedzīvotāju ausīm tas skan kā saldākā mūzika.
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Krievi šajā kontekstā spriedelēja, ka tas tikai nozīmē, ka ES pastāv zināma "spriedzes līnija" un nevienprātība starp dalībvalstīm, kas jāizmanto. Proti, propagandisti īpaši uzsvēra, ka Maskava nav ieinteresēta nekādās sarunās ar oficiālo Briseli, taču var sarunāties ar atsevišķām dalībvalstīm, kas "nevēlas pakļauties neievēlētu birokrātu direktīvām".
Tā ir dziļākā Putina vēlme sašķelt ES, panākt, ka tajā nevalda vienprātība, un veidot bilaterālas attiecības ar atsevišķām dalībvalstīm, tādējādi panākot, ka ES nav vienota, tostarp tādos svarīgos jautājumos kā sankcijas.
Savukārt odiozais propagandists Vladimirs Solovjovs pat ironizēja, ka Putins saņem zvanus no neskaidriem pārstāvjiem no neskaidrām valstīm, kas pastāv, tikai "pateicoties Krievijas dāsnumam". Ar to, protams, tiek domāta Somija.
Jānorāda, ka Somijas un Norvēģijas skandināvu kaimiņvalstis jau paudušas savu neapmierinātību par kontaktiem ar Putinu. "Esmu ļoti skeptiska attiecībā uz šo Norvēģijas un Somijas neatkarīgo iniciatīvu," sacīja Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, paužot neapmierinātību, ka šis solis nav ticis saskaņots ar Kopenhāgenu. Arī Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons kritizēja šo iniciatīvu, norādot, ka par to nav ticis iepriekš informēts.
"Šīs nesaskaņas atklāja plaisas, kas varētu apgrūtināt Eiropas centienus izveidot pašai savu saziņas kanālu ar Maskavu, jo valdībām ir grūti vienoties ne tikai par to, vai vispār uzturēt kontaktus ar Putinu, bet arī par to, kam būtu jārunā viņu vārdā," norāda laikraksts "The Guardian".
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Somijas Starptautisko attiecību institūta Krievijas programmas direktors Arkādijs Mošešs laikrakstam atzina, ka "tā vietā, lai izskatītos pēc stingri vienotas un saliedētas grupas, mēs redzam šķelšanos. Ziemeļvalstu kontekstā tas ir diezgan nopietni."
Analītiķi norāda, ka daļa no negatīvajām sekām, ko izraisīja Stuba un Stēres telefonsaruna, radusies pretrunīgu signālu dēļ par to, kāds īsti bija tās mērķis. Lai gan sākotnēji tika apgalvots, ka sarunas mērķis bija nodot Putinam Ukrainas vēstījumus, šķiet, ka tai bija plašāki nolūki.
"Šķiet, ka Stubs un Stēre nespēj skaidri definēt, vai saruna bija veltīta Ukrainai, vai arī tā skāra viņu pašu drošības intereses," domā Helsinkos strādājošais analītiķis un bijušais Somijas diplomāts Joels Linnainmeki.
Somijas politoloģe un ārpolitikas pētniece Kristi Raika medijiem pauda, ka Putins varētu interpretēt Eiropas pēkšņo interesi par dialoga atjaunošanu kā pazīmi, ka Ukraina un tās sabiedrotie nonākuši izmisīgā stāvoklī, turklāt Kijivu gaida smaga ziema.
Tikmēr krievi iztēloja, ka ir gatavi miera sarunām, taču tikai uz saviem nosacījumiem, kas ir nepieņemami no starptautisko tiesību viedokļa. Kremļa absolūti demagoģiskais un ciniskais naratīvs ir tāds, ka miers nevienam neesot vajadzīgs, izņemot Krieviju. Zelenskim tā būtu nāve, savukārt Eiropai apsīktu finanšu plūsma.
Krievi demagoģiski atsaucās uz 2022. gada "precedentu", kad Ukraina vienpersoniski esot "izjaukusi" miera vienošanos Stambulā, ar "inscenēto" Bučas slaktiņu, kas de facto ir starptautiski pierādīts Krievijas pastrādāts kara noziegums, ko agresorvalsts noliedz. Turklāt tie ir meli arī tādēļ, ka nekādas konkrētas vienošanās Stambulā netika panāktas, līdz ar to nebija arī ko izjaukt. Taču Kremlis uzstājīgi Bučas slaktiņu dēvē par inscenējumu, lai izjauktu vienošanos, kādas nemaz nav bijis. Pašlaik krievi dara to pašu, klāstot, ka vēlas sarunas, taču ukraiņi un Eiropa vēloties tās izjaukt.
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Domnīcas "Carnegi Endowment for International Peace" vecākās zinātniskās līdzstrādnieces Tatjanas Stanovas ieskatā trīspusēju sarunu atsākšana Abū Dabī ir kaut kas tāds, ko Maskava vienmēr ir vēlējusies, lai gan Maskavai nav ilūziju, ka sarunas ar pašreizējo Ukrainas vadību varētu novest pie tāda noregulējuma, kādu vēlas Putins. Taču Kremlis saskata vairākus taktiskus ieguvumus.
Pirmkārt, sarunas sniedz iespēju Maskavai ietekmēt to darba kārtību un virzīt Krievijas redzējumu par noregulējumu. Otrkārt, tās nodrošina saziņas kanālu ar dažādām personām Ukrainas vadībā, tostarp tādām, kuras Maskava uzskata par pragmatiskākām un, iespējams, ērtākām sarunu partnerēm nekā Zelenskis. Īsāk sakot, Maskava negaida, ka šis formāts novedīs pie vēlamā rezultāta, taču uzskata to par noderīgu instrumentu savu mērķu pakāpeniskai sasniegšanai.
"Visi jaunākie paziņojumi un signāli liecina, ka Maskava pašlaik neredz uz galda piedāvājumu, kas būtu pieņemams vai vismaz kaut cik apmierinošs. Tomēr tā ir gatava iesaistīties diskusijās, lai gūtu taktiskus ieguvumus, rēķinoties, ka sarunas apvienojumā ar Ukrainas valsts stāvokļa tālāku pasliktināšanos galu galā varētu novest pie stratēģiskām pārmaiņām par labu Krievijai," socialajā tīklā X raksta Stanovaja.
G20 samits, Āfrika un Serbija
Krievi samērā skopi ziņoja par G20 ārlietu ministru sanāksmi ASV pilsētā Atlantā, kur piedalījās arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Taču zināmā mērā tās rezultāts bija krieviem apmierinošs, jo G 20 valstu ārlietu ministru sanāksme noslēdzās bez kopēja paziņojuma, tostarp dziļo domstarpību dēļ par Krievijas sākto karu Ukrainā. Līdz ar to propagandisti ar gandarījumu ziņoja, ka sanāksmes oficiālajos dokumentos Ukraina vispār netika pieminēta.
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Krievija, protams, šo sanāksmi izmantoja kā platformu, lai paustu savus melus par karu Ukrainā. Uz to norādīja arī Eiropas Savienības augstā diplomāte Kaja Kallasa, uzsverot, ka Eiropas valstu ministriem bija iespēja vērsties pie Lavrova un norādīt uz viņa meliem. Kallasa arī atzina, ka Lavrova retorika skaidri norādījusi: Krievija mieru Ukrainā nevēlas.
Savukārt par Krievijā notikušo Āfrikas samitu propagandisti vēstīja ļoti plaši, uzsverot, ka teju visas Āfrikas valstis ir Krievijas sabiedrotās, jo krievi tām palīdz cīņā pret Rietumu koloniālismu.
"Kontinentā notiek jauna atmoda, tā suverenitāte nostiprinās, tā ietekme un autoritāte globālajā arēnā pieaug. Un pats galvenais, afrikāņiem ir nelokāma griba aizstāvēt savas intereses, vēlme pašiem noteikt savu nākotni un savu attīstības ceļu. Tomēr daudzpolāras pasaules veidošanās noteikti nav viegla - tā sastopas ar pretestību no valstīm, kas nav gatavas pieņemt šādu realitāti. Jo pieraduši domāt koloniālās pagātnes izteiksmē, pieraduši iedzīvoties uz citu rēķina," samitā pauda Putins.
Jāuzsver, ka Krievija attiecībās ar Āfriku vienmēr izspēlējusi Rietumu koloniālisma kārti. Propagandisti klaigāja, ka Krievijai kopā ar Āfrikas valstīm "jāiedzen stūrī" briti, jāpieprasa no viņiem reparācijas un kompensācijas. Skaidrs, ka krievi Āfrikas valstis izmanto savu mērķu sasniegšanai, atliek vien atgādināt par "Vāgnera" grupējuma militārajām aktivitātēm vairākās Āfrikas valstīs. Turklāt krievi Āfrikas valstīs vervējusi karavīrus karam Ukrainā. Ziņu aģentūra "Bloomberg" ziņo, ka Maskava ir paplašinājusi vervēšanas kampaņu tādās valstīs kā Zimbabve, Burundi un Sjerraleone.
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Tikmēr domnīca "Chatham House" atsaucas uz "Afrobarometer" veiktu aptauju, kurā 2024.-2025. gadā piedalījās iedzīvotāji no 38 Āfrikas valstīm. Aptaujas dati liecina, ka šajās valstīs Krievijas ietekme tiek vērtēta daudz negatīvāk nekā Ķīnas, ASV, ES un citu spēlētāju ietekme. Turklāt 72% respondentu, kuri bija dzirdējuši par karu Ukrainā, pauda vēlmi, lai viņu valsts šajā konfliktā saglabātu neitralitāti.
Turklāt Krievijas īstenotā Āfrikas valstu pilsoņu vervēšana karam Ukrainā ir kļuvusi par reputācijas problēmu. Domnīca atsaucas uz Āfrikas plašsaziņas līdzekļu ziņoto, ka laika posmā no 2022. gada oktobra līdz 2026. gada jūnijam Krievijas bruņotajos spēkos tika savervēti vairāk nekā 3000 Āfrikas valstu pilsoņu no 40 valstīm - bieži vien ar viltu un solījumiem par darbu civilajā sektorā.
"Chatham House" arī vēsta, ka "ar Krieviju saistītie spēki ir centušies segt kara izmaksas, izmantojot shēmas, kurās drošības pakalpojumi tiek mainīti pret resursiem - tostarp pārņemot kontroli pār Āfrikas zelta raktuvēm un gūstot no tām ienākumus. ASV Finanšu ministrija norāda, ka zelts un citi Āfrikas resursi ir palīdzējuši Krievijai apiet sankcijas un finansēt tās militārās darbības Ukrainā".
Savukārt par Serbijā notikušajām vēlēšanām, kurās zaudēja Kremļa favorīts ilggadējais prezidents Aleksandrs Vučičs, krievi jau steidz izteikt draudus, ka "Krievija izglāba Serbiju Pirmā pasaules kara laikā un atbrīvoja to Otrā pasaules kara laikā. Un no šī viedokļa jebkura attiecību pasliktināšanās ar Krieviju atbalsosies pašā Serbijas sabiedrībā. Lai cik ļoti to vēlētos Eiropas Savienība, kas tagad ir visuresoša ap Serbiju, tas tik un tā tiktu uzskatīts par nodevību".
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Nobeigumā par kārtējiem Krievijas meliem, kas tika tiražēti valsts televīzijās, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas prognozi 2027. gadā ASV, Kanāda, Japāna un pat Lielbritānija gandrīz piecas reizes samazinās palīdzību Kijivai.
Tā nav patiesība, jo minētās valstis vienkārši vēl nav oficiāli apstiprinājušas savus 2027. gada valsts budžetus. Turklāt Japāna jau paziņojusi ka nekādi šādi lēmumi nav pieņemti un sarunas G7 ietvaros turpinās. Savukārt Kanāda gatavo savu budžeta projektu nākamajam gadam.
Līdz ar to Eiropas Komisijas ziņa par "pieckāršu samazinājumu" ir tehniska Eiropas Komisijas prognoze, kas balstīta uz šī brīža neparakstītajiem nākotnes līgumiem, nevis sabiedroto valstu pieņemts politisks lēmums pārtraukt vai radikāli samazināt atbalstu Kijivai.