Dumpis, politiska cīņa un komplektā vēl “specoperācija” - kas īsti notiek Polijā un vai tas var ietekmēt drošību Baltijā
Polijā saasinājusies politiskā spriedze pēc policijas ierašanās pie Konstitucionālā tribunāla ēkas Varšavā. Iepriekšējās nedēļas norises izraisīja plašu politisko reakciju un tos pamanīja arī citviet pasaulē.
Polijas premjerministra Donalda Tuska valdība un opozīcija jau ilgstoši atrodas konflikta situācijā par Konstitucionālā tribunāla darbību un tiesnešu iecelšanas kārtību.
Piektdien, 30. oktobrī, policisti ieradās Konstitucionālā tribunāla teritorijā Varšavā. Policija skaidroja, ka likumā paredzētās darbības tiek veiktas pēc tiesneses Annas Korvinas-Piotrovskas sniegtās informācijas par iespējamiem draudiem tiesnešu un darbinieku dzīvībai un veselībai, kā arī sabiedriskās kārtības traucējumu risku.
No Baltijas skatpunkta svarīgākais jautājums, droši vien, ir jautājums par drošību. Proti – vai šādas norises, nestabilitātes pazīmes Polijā kaut kādā veidā ilgtermiņā, pārredzamā nākotnē var ietekmēt šīs valsts spēju funkcionēt aizsardzības jomā, tostarp, sniedzot atbalstu Baltijai.
Polija ir militārs milzis
“Uz Baltijas drošību šiem notikumiem nevajadzētu būt būtiskai ietekmei. Polija ir militārs milzis,” uzskata Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētājs Dr. Soc. Pol. Māris Andžāns.
“Polijā starp pozīciju un opozīciju nav domstarpību par attieksmi pret Krieviju un palīdzību Baltijai. Polijas karavīri joprojām ir izvietoti Latvijā. Polijā jau ilgu laiku notiek cīņa par valsts ideoloģisko kursu. Šī cīņa vēl nebeigsies tik drīz,” piebilst politikas apskatnieks.
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Andžāns norāda, ka nākamajā gadā būs parlamenta vēlēšanas, pēc kurām partija “Likums un taisnīgums” var atkal atgriezties pie varas.
“Savukārt prezidenta vēlēšanas notiks vien 2030. gadā. Tas nozīmē, ka pat Donalda Tuska koalīcijai noturoties pie varas, pēc parlamenta vēlēšanām pretstāve starp valdību un prezidentu turpināsies,” bilst Andžāns.
Tikmēr dienu pēc norisēm pie Konstitucionālā tribunāla ēkas, krīze sestdien turpinājās ar jauniem pavērsieniem: valsts prezidents Karols Navrockis sasauca parlamentā pārstāvēto politisko spēku pārstāvjus uz ārkārtas konsultācijām, bet atstādinātais tribunāla priekšsēdētājs Bogdans Švickovskis paziņojis, ka atkal mēģinās iekļūt tribunālā.
Tikmēr policija turpina uzraudzīt tribunāla apkārtni, lai liegtu ēkā iekļūt nepiederošām personām, bet politiķi vērtē, vai piedalīties prezidenta aicinātajās sarunās. Navrocka aicinājums uz konsultācijām izraisījis atšķirīgas reakcijas.
Krīze ietekmējusi arī Polijas diplomātisko dienestu: par atkāpšanos no amata paziņojis Polijas vēstnieks Ķīnā Jakubs Kumočs un Polijas vēstnieks Rumānijā Pāvels Soločs.
Kumočs savu lēmumu pamatoja ar notikumiem valstī: „Uzskatu, ka vairs nevaru turpināt pildīt Polijas vēstnieka pienākumus. Šodien iesniedzu atkāpšanos un lūgumu mani atsaukt no amata.” Bet Soločs norādīja, ka pēc, viņaprāt, nelikumīga mēģinājuma pārņemt tribunālu vairs neredz iespēju turpināt darbu vēstnieka amatā.
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Vai notiekošo “pamanījusi” Krievija?
Tikmēr, pēc izlūkdienestu brīdinājumiem par iespējamām sabotāžām Polijas varasiestādes sākušas specoperāciju rajonos, kas robežojas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu, pirmdien radio stacijā RMF FM paziņoja Polijas policijas galvenais komandants Mareks Borons.
Pagājušajā nedēļā varasiestādes saņēma brīdinājumus no Polijas militārās izlūkošanas dienesta un sabiedroto valstu izlūkdienestiem par iespējamām sabotāžas darbībām uz robežas ar Krieviju. Konkrēti runa ir par bruņotu grupu iespējamiem mēģinājumiem šķērsot robežu.
"Tas ir tieši saistīts ar pašreizējo situāciju mūsu valstī, ar diversijām, sabotāžu un visām šīm hibrīdajām austrumu specdienestu noziedzīgās darbības formām," paziņoja Borons.
Operācija norisinās Varmijas-Mazūrijas un Podlases vojevodistēs valsts ziemeļaustrumos. Tajā piedalās policija, armija, robežsardze, specdienesti un pretterorisma vienības. Lai koordinētu darbības, Policijas galvenajā pārvaldē izveidots īpašs štābs, un uz pierobežas rajoniem nosūtīti papildu policijas spēki no vairākām vojevodistēm.
Borons uzsvēra, ka visi šie pasākumi ir preventīvi un to mērķis ir nodrošināt pierobežas reģionu iedzīvotāju, valsts iestāžu un citu objektu drošību.
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"Tas ir saistīts arī ar informāciju, ko mēs saņemam no ārvalstu specdienestiem. Mūsu uzdevums ir nodrošināt tur dzīvojošo iedzīvotāju un iestāžu drošību, kā arī aizsargāt sabiedrību no jebkādiem potenciāliem draudiem," norādīja Polijas policijas galvenais komandants.
Tajā pašā laikā viņš atspēkoja pieņēmumus, ka papildu spēku pārvietošana ir saistīta ar politisko krīzi, kuras centrā ir Polijas Konstitucionālā tiesa.