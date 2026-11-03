Strelkovs reaģē uz Putina kareivīgajiem paziņojumiem Eiropai
Krievijas kara atbalstītājs Igors Strelkovs (Girkins) izsmējis Kremļa vadītāja Vladimira Putina paziņojumu par gatavību karot ar Eiropu.
Krievijas kara atbalstītājs Igors Strelkovs (Girkins), kurš izcieš cietumsodu par Krievijas diktatora kritizēšanu vēsta, ka Vladimirs Putins melo, apgalvojot, ka Krievija ir "gatava karot ar Eiropu". Šādu viedokli viņš paziņojis vēstulē, kas publicēta platformā "Telegram".
Strelkovs norādījis, ka Krievija ir pilnībā iestrēgusi karā Ukrainā un jau tagad esot acīmredzams, ka tā nespēj tur izcīnīt militāru uzvaru. Uz šī fona Putina draudi Rietumiem izskatoties smieklīgi.
"Es nezinu, kāpēc Vladimirs Vladimirovičs ir iedomājies, ka mēs esam gatavi karam ar visu Eiropu, ja mēs pat (...) Ukrainu nespējam uzvarēt jau piekto gadu. Ja mūsu pilsētas jau piekto kara gadu tiek pakļautas pretinieka triecieniem un bombardēšanai, turklāt nopietniem triecieniem un spēcīgai bombardēšanai (...). Deg un tiek bojāti mūsu lielie un stratēģiski svarīgie rūpniecības uzņēmumi. Kāpēc Vladimirs Vladimirovičs ir nolēmis, ka mēs esam gatavi karam ar visu Eiropu?" jautāja Strelkovs.
Krievijas diktatora paziņojumu viņš nodēvējis par "dezinformāciju".
Iepriekš Z-patriots un kara noziedznieks Igors Strelkovs (Girkins) apsūdzēja Kremļa režīmu Krievijas iznīcināšanā un faktiski aicināja to gāzt.
Mums NAV nekādu izredžu veiksmīgi pabeigt šo karu. Pie pašreizējās Kremļa vadības – pilnīgi noteikti," rakstīja Strelkovs.
Viņš asi kritizējis Putinu un visu viņa izveidoto varas vertikāli, nosaucot to par "apbrīnojami nekompetentu".
Pēc Strelkova domām, režīms vairs nespēs neko izdarīt, lai mainītu kara gaitu. Viņš ir pārliecināts, ka jauna mobilizācija Krievijai kļūtu par katastrofu.
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Kopumā Strelkovs uzskata, ka Krievija virzās pa Dienvidslāvijas ceļu, proti, pretī sabrukumam.
Ko pateica Putins?
Krievijas diktators Vladimirs Putins aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka Maskava nevēlas militāru konfliktu ar Eiropas valstīm, taču esot gatava karam. Vienlaikus viņš brīdinājis par iespējamu Krievijas atbildi uz provokācijām Baltijas jūras reģionā.
Putins pievērsās drošības situācijai Baltijas jūrā, velkot paralēles ar karu Tuvajos Austrumos. Viņš pauda, ka nevēlas, lai Baltijas jūras reģionā rastos tādas problēmas, kādas novērojamas Hormuza šaurumā.
Vienlaikus Krievijas diktators brīdināja, ka Maskava atbildētu, ja pret Krieviju tiktu vērstas provokācijas.
"Esam gatavi, bet nevēlamies," par iespējamu karu ar Eiropas valstīm izteicies Putins.
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Kremļa saimnieks paziņoja, ka Rietumiem nav izdevies sasniegt savu mērķi "nodarīt Krievijai stratēģisku sakāvi".
"Rietumi nav sasnieguši savu mērķi – nodarīt Krievijai stratēģisku sakāvi. Ja Krievija sāktu karu ar Eiropu, uzvarētāju nebūtu. Lai neviens Eiropā to neaizmirst," teica Putins.
Viņš apgalvoja, ka Krievijā "labi atceras Pirmā un Otrā pasaules kara mācības un dara visu, lai nekas līdzīgs vairs neatkārtotos".
No diversantu bandu vadoņa līdz apsūdzībām "ekstrēmismā"
Krievijas tiesa bijušajam krievu diversantu bandu vadonim Krimā un Donbasā Igoram Girkinam (Strelkovam) lietā par aicinājumiem uz ekstrēmistisku darbību piesprieda četrus gadus cietumā.
Lieta pret Girkinu tika ierosināta saistībā ar diviem ierakstiem platformā "Telegram", kuros Federālais drošības dienests (FSB) saskatīja aicinājumus uz ekstrēmismu. Strelkovs savu vainu noliedz.
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Jāpiebilst, ka Girkins Hāgas apgabaltiesā tika notiesāts lietā par Malaizijas aviolainera notriekšanu Donbasā, 2022. gada 17. novembrī viņam aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums. 2014. gada 17. jūlijā Krievijas iesūtītie separātisti Donbasā ar raķeti notrieca "Malaysia Airlines" pasažieru lidmašīnu, nogalinot visus 283 pasažierus, galvenokārt Nīderlandes pilsoņus, un 15 apkalpes locekļus. Notikušā versijas Krievijas amatpersonas, "speciālisti" un propagandisti mainīja kā zeķes, lai "pierādītu" Ukrainas vainu.
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2014. gada martā Girkins ar "brīvprātīgajiem" piedalījās Krimas aneksijā, bet naktī uz 11. aprīli vadīja Krievijas kaujinieku uzbrukumu Slovjanskas pilsētai Donbasā, uzsākot asiņaino karu. Separātistu izveidotajā "Doneckas tautas republikā" viņš bija aizsardzības ministrs, kā arī Doneckas kara komendants. 2014. gadā Girkinu padzina no ministra amata un viņš pārcēlās uz Maskavu.
Girkins aktīvi atbalstījis Krievijas 2022. gada 24. februāra iebrukumu Ukrainā, bet arī kritizējis armiju un valsts vadību par, viņaprāt, nepietiekami agresīvu karadarbību. 2023. gada 21.jūlijā viņš tika aizturēts un apsūdzēts "ekstrēmismā".