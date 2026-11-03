Traģisks negadījums Nepālā: saduroties diviem helikopteriem, gājis bojā tūrists
Nepālā, Everesta kalna reģionā, otrdien notikusi traģiska aviokatastrofa – gatavojoties nolaišanās manevram, sadūrušies divi helikopteri. Negadījumā dzīvību zaudējis Indijas pilsonis, bet ievainots Jaunzēlandes pilsonis, kurš vēlāk izglābts, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Negadījums noticis Everesta bāzes nometnes apkaimē, informējis Solukhumbu apgabala galvenais administratīvais vadītājs Kamans Sings Tapa Magars.
Abi helikopteri piederējuši privātajām kompānijām “Fishtail Air” un “Dynasty Air”.
Kompānija “Fishtail Air” paziņojumā norādījusi, ka tās helikopters pārvadājis pasažierus, kuri iepriekš tika izglābti Everesta reģionā. Helikopters avarējis, gatavojoties nolaišanās manevram.
Kā pavēstījis “Fishtail Air” pārstāvis, helikopterā atradās Indijas un Jaunzēlandes pilsoņi, kuri bija tūristi. Savukārt “Dynasty Air” pārstāvis informējis, ka otrs helikopters pārvadājis tikai kravu un tajā nav bijuši pasažieri.
🇳🇵 Nepālā, netālu no Everesta bāzes nometnes, 3. novembra rītā nosēšanās laikā sadūrušies divi helikopteri. Negadījumā gājis bojā 47 gadus vecs Indijas pilsonis, bet ievainoti vēl divi cilvēki. #Pheriče #Solukhumbu #Nepāla https://t.co/zAeOBjdEKc— BreakingLV (@breakinglv) November 3, 2026
Negadījums tūrisma sezonas karstumā
Aviokatastrofa notikusi laikā, kad Nepālā ir aktīvākā pārgājienu un alpīnisma sezona. Šajā periodā helikopteri tiek plaši izmantoti, lai nogādātu pārgājienu dalībniekus un alpīnistus uz dažādām vietām kalnu reģionā, kā arī palīdzētu nelaimē nonākušajiem.
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Everesta apkārtne ir viens no populārākajiem, bet vienlaikus arī sarežģītākajiem kalnu tūrisma galamērķiem pasaulē.