Traģisks negadījums Nepālā: saduroties diviem helikopteriem, gājis bojā tūrists
Foto: Nepal Police via AP
Nepālā, Everesta kalna reģionā, otrdien notikusi traģiska aviokatastrofa.
Pasaulē

Traģisks negadījums Nepālā: saduroties diviem helikopteriem, gājis bojā tūrists

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Nepālā, Everesta kalna reģionā, otrdien notikusi traģiska aviokatastrofa – gatavojoties nolaišanās manevram, sadūrušies divi helikopteri. Negadījumā dzīvību zaudējis Indijas pilsonis, bet ievainots Jaunzēlandes pilsonis, kurš vēlāk izglābts, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".

Traģisks negadījums Nepālā: saduroties diviem heli...

Negadījums noticis Everesta bāzes nometnes apkaimē, informējis Solukhumbu apgabala galvenais administratīvais vadītājs Kamans Sings Tapa Magars.

Abi helikopteri piederējuši privātajām kompānijām “Fishtail Air” un “Dynasty Air”.

Kompānija “Fishtail Air” paziņojumā norādījusi, ka tās helikopters pārvadājis pasažierus, kuri iepriekš tika izglābti Everesta reģionā. Helikopters avarējis, gatavojoties nolaišanās manevram.

Kā pavēstījis “Fishtail Air” pārstāvis, helikopterā atradās Indijas un Jaunzēlandes pilsoņi, kuri bija tūristi. Savukārt “Dynasty Air” pārstāvis informējis, ka otrs helikopters pārvadājis tikai kravu un tajā nav bijuši pasažieri.

Negadījums tūrisma sezonas karstumā

Aviokatastrofa notikusi laikā, kad Nepālā ir aktīvākā pārgājienu un alpīnisma sezona. Šajā periodā helikopteri tiek plaši izmantoti, lai nogādātu pārgājienu dalībniekus un alpīnistus uz dažādām vietām kalnu reģionā, kā arī palīdzētu nelaimē nonākušajiem.

Everesta apkārtne ir viens no populārākajiem, bet vienlaikus arī sarežģītākajiem kalnu tūrisma galamērķiem pasaulē.

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