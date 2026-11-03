Pēc rasistiski motivētās slepkavības Francijā vairāk nekā 600 tūkstoši iedzīvotāju aicina slēgt labējo TV kanālu "CNews"
Pēc rasistiski motivētās apšaudes Francijas pilsētās Trapē šī gada 23. oktobrī, vairāk nekā 600 tūkstoši iedzīvotāju parakstījuši petīciju slēgt labējo TV kanālu "CNews", ko nereti salīdzina ar amerikāņu "Fox News".
39 gadus vecais slepkava šāva uz cilvēkiem no mašīnas, un viņš izmeklētājiem atzinis, ka šāva pa tiem, kurus uzskatīja par musulmaņiem vai afrikāņiem. Apšaudē tika nogalināts kāds Kongo izcelsmes Francijas pilsonis un tika ievainoti septiņi cilvēki, tai skaitā bērns.
Vairāki informēti avoti Francijas medijiem norādījuši, ka uzbrucējs bijis dedzīgs kanāla "CNews" skatītājs. Kanāls pieder ultra-konservatīvajam miljardierim Vensānam Bolorē, un tas ir ticis apsūdzēts galēji labēju, pret imigrantiem vērstu uzskatu izplatīšanā.
Jāpiemin, ka kanāls šī gada jūnijā nonāca vēl kādā skandālā, kad Bolorē sevis vadītajos kanālos pieņēma darbā Kremļa propagandisti un Krievijas propagandas medija "Russia Today France" bijušo vadītāju Kseniju Fjodorovu. Kanālos Fjodorova aktīvi izplata Krievijas naratīvus, piemēram, apšaubot to, ka Krievija nolaupījusi ukraiņu bērnus, vai norādot, ka "Rietumi vainojami tajā, ka "konflikts" Ukrainā turpinās". Pēc publiska skandāla Fjodorovai uzturēšanās atļauja Francijā tika liegta.
Sašutums par "CNews" — kanālu, ko bieži dēvē par Francijas versiju ASV labējam medijam "Fox News" — ir pieaudzis laikā, kad līdz valsts prezidenta vēlēšanām atlikuši vien seši mēneši. Kritiķi norāda, ka "CNews" redakcionālā nostāja arvien vairāk saskan ar Marinas Lepēnas vadītās galēji labējās partijas "Nacionālā apvienība" (RN) kursu.