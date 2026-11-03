Pēc traģiskās aviokatastrofas cilvēkus šokē tehnoloģiju uzņēmēja pirms nāves publicētais ieraksts
Uzņēmumu "Retention.com" un RB2B dibinātājs un izpilddirektors Ādams Robinsons kopā ar sievu, diviem mazgadīgiem bērniem un ģimenes draugiem bija devies uz Bahamu salām, lai nosvinētu savu dzimšanas dienu. Taču viņu privātā lidmašīna avarēja Floridā, un bojā gāja visi deviņi cilvēki, kas atradās lidmašīnā. Pēc traģēdijas sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies uzņēmēja aprīlī publicētais ieraksts par lidošanu ar lidmašīnām.
Teksasā dzīvojošais tehnoloģiju uzņēmējs Ādams Robinsons bija viens no deviņiem cilvēkiem, kuri 1. novembrī gāja bojā privātās lidmašīnas "Learjet 60" avārijā Floridā.
Uzņēmumu "Retention.com", RB2B un "MoltSets" dibinātājs un izpilddirektors kopā ar sievu, diviem mazgadīgiem bērniem un ģimenes draugiem bija ceļā uz Bahamu salām, kad lidmašīna avarēja, ziņo "Firstpost.com".
Robinsons bija izveidojis vairākus programmatūras uzņēmumus, nepiesaistot ārējos investorus. Viņš bija pazīstams arī ar saviem publiskajiem viedokļiem par uzņēmējdarbību un biznesa stratēģiju.
Family of multimillionaire killed in private jet crash in Florida Tech entrepreneur Adam Robinson, 44, his wife Helen Sharp and their two children, aged two and four, were killed when a Learjet 60 crashed in Palm Beach County. Robinson’s brother confirmed the deaths to the New York Post. The family was travelling to the Bahamas. Also on board were a nanny, two family friends and two pilots. No one survived.— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026