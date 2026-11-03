Pēc traģiskās aviokatastrofas cilvēkus šokē tehnoloģiju uzņēmēja pirms nāves publicētais ieraksts
Foto: Soctīkli
Katastrofā bojā gāja uzņēmēja ģimene.
Pasaulē

Pēc traģiskās aviokatastrofas cilvēkus šokē tehnoloģiju uzņēmēja pirms nāves publicētais ieraksts

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Uzņēmumu "Retention.com" un RB2B dibinātājs un izpilddirektors Ādams Robinsons kopā ar sievu, diviem mazgadīgiem bērniem un ģimenes draugiem bija devies uz Bahamu salām, lai nosvinētu savu dzimšanas dienu. Taču viņu privātā lidmašīna avarēja Floridā, un bojā gāja visi deviņi cilvēki, kas atradās lidmašīnā. Pēc traģēdijas sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies uzņēmēja aprīlī publicētais ieraksts par lidošanu ar lidmašīnām.

Pēc traģiskās aviokatastrofas cilvēkus šokē tehnol...

Teksasā dzīvojošais tehnoloģiju uzņēmējs Ādams Robinsons bija viens no deviņiem cilvēkiem, kuri 1. novembrī gāja bojā privātās lidmašīnas "Learjet 60" avārijā Floridā.

Uzņēmumu "Retention.com", RB2B un "MoltSets" dibinātājs un izpilddirektors kopā ar sievu, diviem mazgadīgiem bērniem un ģimenes draugiem bija ceļā uz Bahamu salām, kad lidmašīna avarēja, ziņo "Firstpost.com".

Robinsons bija izveidojis vairākus programmatūras uzņēmumus, nepiesaistot ārējos investorus. Viņš bija pazīstams arī ar saviem publiskajiem viedokļiem par uzņēmējdarbību un biznesa stratēģiju.

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