Sabotāžas draudu dēļ Polija sāk specoperāciju pie Krievijas robežas - iesaistīta armija un specvienības
Pēc izlūkdienestu brīdinājumiem par iespējamām sabotāžām Polijas varasiestādes sākušas specoperāciju rajonos, kas robežojas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu, pirmdien radio stacijā RMF FM paziņoja Polijas policijas galvenais komandants Mareks Borons.
Pagājušajā nedēļā varasiestādes saņēma brīdinājumus no Polijas militārās izlūkošanas dienesta un sabiedroto valstu izlūkdienestiem par iespējamām sabotāžas darbībām uz robežas ar Krieviju. Konkrēti runa ir par bruņotu grupu iespējamiem mēģinājumiem šķērsot robežu.
"Tas ir tieši saistīts ar pašreizējo situāciju mūsu valstī, ar diversijām, sabotāžu un visām šīm hibrīdajām austrumu specdienestu noziedzīgās darbības formām," paziņoja Borons.
Operācija norisinās Varmijas-Mazūrijas un Podlases vojevodistēs valsts ziemeļaustrumos. Tajā piedalās policija, armija, robežsardze, specdienesti un pretterorisma vienības. Lai koordinētu darbības, Policijas galvenajā pārvaldē izveidots īpašs štābs, un uz pierobežas rajoniem nosūtīti papildu policijas spēki no vairākām vojevodistēm.
Borons uzsvēra, ka visi šie pasākumi ir preventīvi un to mērķis ir nodrošināt pierobežas reģionu iedzīvotāju, valsts iestāžu un citu objektu drošību.
"Tas ir saistīts arī ar informāciju, ko mēs saņemam no ārvalstu specdienestiem. Mūsu uzdevums ir nodrošināt tur dzīvojošo iedzīvotāju un iestāžu drošību, kā arī aizsargāt sabiedrību no jebkādiem potenciāliem draudiem," norādīja Polijas policijas galvenais komandants.
Tajā pašā laikā viņš atspēkoja pieņēmumus, ka papildu spēku pārvietošana ir saistīta ar politisko krīzi, kuras centrā ir Polijas Konstitucionālā tiesa.