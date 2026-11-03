ASV slepeni turpina triecienus Irānai - šoreiz uzbrukts lielākajai salai Hormuza šaurumā
ASV pirmdien uzbruka Kešmas salai Irānā, ziņoja laikraksts "The Wall Street Journal" (WSJ).
Uzbrukums notika, lai gan ASV prezidents Donalds Tramps bija devis signālus par progresu sarunās ar Teherānu par februāra beigās sāktā bruņotā konflikta izbeigšanu.
WSJ, atsaucoties uz vārdos nenosauktām ASV amatpersonām, raksturoja triecienu Kešmai, kas ir lielākā sala Hormuza šaurumā, kā jaunāko ierobežotu triecienu sērijā, kurus Vašingtona slepeni īstenojusi pret Irānu pēdējo nedēļu laikā.
Irānas valsts ziņu aģentūra IRNA ziņoja, ka šajā salā bija dzirdamas piecas eksplozijas ātrā secībā, un daži iedzīvotāji sacīja, ka redzējuši debesīs divas lidmašīnas.
Pentagons žurnālistu jautājumus par šiem triecieniem pāradresēja ASV Centrālajai pavēlniecībai, kas pirmdienas vakarā vēl nebija atbildējusi uz ziņu aģentūras AFP lūgumu sniegt kometārus.
WSJ ziņoja, ka ASV vairākas nedēļas īstenojušas maza mēroga triecienus pret Irānu. Dažas ASV amatpersonas tos raksturoja kā aizsardzības pasākumus pēc būtības, lai neļautu Irānai brīvi uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.
Laikraksts ziņoja, ka ASV nav publiski paziņojušas par šiem uzbrukumiem, lai nesignalizētu par jebkādu nodomu atsākt lielas kaujas operācijas.
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Tramps pirmdien vidustermiņa vēlēšanu priekšvakarā sacīja, ka vienošanās ar Irānu "varētu notikt". Optimismā par iespējamām kara beigām pasaules naftas cenas pirmdien kritās par vairāk nekā 7%.