383 miljonu eiro skandāls Serbijā: aizturēts ar politisko eliti saistīts bankas īpašnieks
Serbijā aizdomās par simtiem miljonu eiro nozagšanu no bankas seifa aizturēts bankas "Alta Bank" īpašnieks Davors Macura.
Macuram, kā tiek ziņots, ir ciešas saiknes ar bijušā prezidenta Aleksandra Vučiča pārstāvēto valdošo Serbijas Progresīvo partiju (SNS), kas pirms nedēļas parlamenta vēlēšanās zaudēja "Studentu sarakstam".
Prokuratūra norādīja, ka Macura tiek turēts aizdomās par nelikumīgu naudas izņemšanu no bankas seifa, "iegūstot nelikumīgu peļņu aptuveni 45 miljardu dināru (383 miljonu eiro) apmērā". Vēl divas personas aizturētas aizdomās par palīdzību viņam piekļūt seifam.
Serbijas centrālā banka sestdien atsauca "Alta Bank" licenci, norādot uz "riskiem noguldītājiem un finanšu stabilitātei", savukārt policija nedēļas nogalē veica kratīšanu bankas telpās.
Pēdējos gados "Alta Bank" ieguva vairākus ienesīgus valsts pasūtījumus. Lai gan banka pārstāv tikai trīs procentus no Serbijas banku tirgus, varasiestādes tai uzticēja apstrādāt elektrības rēķinu maksājumus visā valstī.
Kopš vēlēšanām studentu kustība, kas pēdējos gados organizēja valstī plašus protestus pret korupciju, pieprasījusi reformas valsts iestādēs, kuras tā apsūdz lojalitātē pret Vučiča partiju.
Centrālā banka paziņoja, ka sākta "Alta Bank" bankrota procedūra, un Serbijas Noguldījumu apdrošināšanas aģentūra pārņems kredītiestādes pārvaldību. Centrālā banka uzsvēra, ka banku sektors joprojām ir stabils un labi kapitalizēts. "Lēmums atcelt "Alta Bank" licenci tika pieņemts, lai aizsargātu tās noguldītāju un kreditoru intereses," teikts paziņojumā.
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Centrālā banka norādīja, ka Serbijas valsts garantē noguldījumus līdz 50 000 eiro vienam noguldītājam.
Arī kaimiņvalstu Ziemeļmaķedonijas un Melnkalnes varasiestādes veica pasākumus pret iestādēm, kas saistītas ar "Alta Bank", lai aizsargātu klientus un noguldītājus.
Bankas slēgšana ir skārusi arī Serbijas krievu emigrantu kopienu, jo "Alta Bank" bija viena no retajām kredītiestādēm, kas apkalpoja šos klientus pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.