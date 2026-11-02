“Viņš varētu būt ļoti nikns!” NATO diplomāti brīdina par Trampa iespējamo rīcību pēc vēlēšanām
NATO sabiedrotie Eiropā ar bažām gaida otrdien, 3. novembrī, paredzētās ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanas. Pieci alianses diplomāti atklājuši, ka republikāņu sakāves gadījumā prezidents Donalds Tramps varētu ievērojami pastiprināt spiedienu uz NATO. Viens no satraucošākajiem scenārijiem paredz tūkstošiem amerikāņu karavīru izvešanu no Eiropas, kā arī atbalsta ierobežošanu Ukrainai.
Kā vēsta “POLITICO”, atsaucoties uz pieciem NATO diplomātiem, kuri vēlējušies palikt anonīmi, Eiropas valstis gatavojas iespējamam sarežģītam periodam attiecībās ar Vašingtonu. Diplomāti uzskata, ka republikāņu neveiksme Kongresa vēlēšanās varētu izraisīt negaidītu Donalda Trampa reakciju, kas tieši ietekmētu arī Eiropas drošību.
Ja Demokrātu partija iegūs vairākumu vienā vai abās Kongresa palātās, Trampam varētu būt ievērojami grūtāk īstenot savas ieceres iekšpolitikā. Šādā situācijā prezidents varētu vairāk pievērsties ārpolitikai, kur viņam ir plašākas pilnvaras. “Viņš varētu būt ļoti dusmīgs. Un tādā gadījumā viņš būs ļoti skarbs,” izdevumam norādījis viens no NATO diplomātiem.
Kāda augsta ranga Eiropas aizsardzības amatpersona savukārt paudusi viedokli, ka prezidenti, kuri zaudējuši politisko ietekmi savā valstī, ārpolitikā nereti rīkojas daudz neprognozējamāk.
Viena no lielākajām NATO sabiedroto bažām saistīta ar iespējamu ASV militārās klātbūtnes samazināšanu Eiropā. Trīs diplomāti pieļāvuši, ka pēc republikāņu neveiksmes vēlēšanās Tramps varētu pieņemt lēmumu izvest no kontinenta vēl vairākus tūkstošus amerikāņu karavīru.
Īpašu satraukumu rada Pentagona pašlaik veiktā ASV militāro spēku izvietojuma pārskatīšana Eiropā, kuras rezultāti gaidāmi līdz decembrim. Tās ietvaros tiek vērtēts gan amerikāņu karavīru skaits, gan militāro bāzu izvietojums, gan iespējas lielāku atbildību par kontinenta aizsardzību nodot pašām Eiropas valstīm.
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Sabiedrotie bažījas, ka nelabvēlīgs vēlēšanu iznākums varētu pamudināt Trampu īstenot ievērojami plašāku karaspēka samazināšanu, nekā sākotnēji plānots.
Eksperti brīdina, ka Eiropai būtu īpaši grūti aizstāt atsevišķas ASV militārās spējas, tostarp izlūkošanas atbalstu, pretgaisa aizsardzības sistēmas, elektroniskās karadarbības tehnoloģijas un degvielas uzpildes iespējas lidmašīnām gaisā. Tomēr ASV Kongresam ir tiesības ierobežot šādus lēmumus, un pašreizējie tiesību akti paredz noteiktas prasības, kas jāievēro, būtiski samazinot amerikāņu karavīru skaitu Eiropā.
Diplomāti pieļauj vēl vairākus scenārijus, kas varētu būtiski mainīt NATO darbību.
Viens no tiem ir ASV iemaksu samazināšana alianses kopējā budžetā. Tāpat tiek apsvērta iespēja, ka Vašingtona varētu ierobežot dalību NATO atbalstītajā PURL programmā, kas ļauj sabiedrotajiem par saviem līdzekļiem iegādāties amerikāņu ieročus Ukrainas vajadzībām. Šāda rīcība varētu sarežģīt militārā atbalsta nodrošināšanu Ukrainai, pat ja Eiropas valstis būtu gatavas turpināt finansēt ieroču iegādi.
Vēl viens diplomātu minētais risks ir iespējama ASV un Krievijas attiecību tuvināšanās. Bijusī NATO preses pārstāve, tagad britu aizsardzības un drošības pētniecības institūta RUSI eksperte Oana Lungesku brīdinājusi, ka Vašingtona varētu sasaistīt savu militāro klātbūtni Eiropā ar sabiedroto piekrišanu ASV atbalstītam miera līgumam Ukrainā.
Viņas ieskatā īpaši bīstams būtu scenārijs, kurā amerikāņu karaspēka izvietojums, Ukrainas nākotne un Eiropas drošības sistēma kļūtu par daļu no plašākas vienošanās starp Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tas, pēc ekspertes domām, varētu radīt nopietnus riskus Eiropas drošībai.
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Tikmēr Baltais nams diplomātu bažām nepiekrīt un aizstāv Trampa līdzšinējo politiku attiecībā uz NATO. Baltā nama preses sekretāra palīdze Olīvija Veilsa paziņojusi, ka Tramps NATO labā paveicis vairāk nekā jebkurš cits.
Kā piemēru viņa minējusi sabiedroto vienošanos līdz 2035. gadam palielināt aizsardzības un ar to saistītos drošības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta.
Viņa arī uzsvērusi Trampa centienus panākt Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā, vienlaikus atkārtojot prezidenta kritiku par NATO sabiedroto nepietiekamo atbalstu ASV karā pret Irānu.
Tomēr arī pašā aliansē ne visi uzskata, ka pēc vēlēšanām gaidāmi radikāli soļi. Melnkalnes aizsardzības ministrs Dragans Krapovičs atgādinājis, ka bažas par iespējamu ASV izstāšanos no NATO izskanējušas jau vairākkārt, taču līdz šim šāds scenārijs nav īstenojies. Viņš arī norādījis, ka būtiskos lēmumos par amerikāņu karaspēka samazināšanu nozīmīga loma ir ASV Kongresam.
Jau otrdien gaidāmās ASV Kongresa vēlēšanas var kļūt par nozīmīgu pārbaudījumu ne tikai Donalda Trampa turpmākajai prezidentūrai, bet arī Vašingtonas attiecībām ar tās tuvākajiem sabiedrotajiem Eiropā.