Lietuvu satricinājušajā feldšera slepkavības lietā jauns tiesas lēmums - viņa bijusī sieva paliks apcietinājumā
Lietuvā plašu rezonansi izraisījušajā 31 gadu vecā feldšera Manta Sadauska slepkavības lietā pieņemts jauns tiesas lēmums. Lietuvas Apelācijas tiesa noraidījusi viņa bijušās sievas, Eiropas čempiones kultūrismā Justīnas Sadauskienes, lūgumu atbrīvot viņu no apcietinājuma. Tomēr tiesa atzinusi, ka viens no iepriekš minētajiem apcietinājuma pamatojumiem vairs nav spēkā, vēsta Lietuvas mediji.
Justīna Sadauskiene, kura agrāk bija pazīstama ar uzvārdu Gaigalaite, paliks apcietinājumā līdz 2027. gada 21. janvārim.
Sieviete bija pārsūdzējusi Panevēžas apgabaltiesas 16. oktobra lēmumu, ar kuru viņai piemērotais drošības līdzeklis tika pagarināts vēl par trim mēnešiem. Viņa lūdza atcelt apcietinājumu, taču Lietuvas Apelācijas tiesa šo prasību noraidījusi.
Vienlaikus tiesa daļēji mainījusi iepriekšējā lēmuma pamatojumu. Proti, vairs netiek uzskatīts, ka, atrodoties brīvībā, Sadauskiene varētu traucēt kriminālprocesa norisei. Tomēr spēkā palikuši divi citi apcietinājuma pamatojumi – risks, ka aizdomās turētā varētu bēgt vai slēpties no tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī iespēja, ka viņa varētu izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus.
Tikmēr Sadauskienes aizstāvība turpina apšaubīt kriminālprocesa izmeklēšanas apstākļus. Viens no sievietes advokātiem Vītauts Sirvīdis Lietuvas medijiem paziņojis, ka vēlas panākt lietas nodošanu citas prokuratūras pārziņā.
Aizstāvības ieskatā jautājumus par iespējamu interešu konfliktu rada fakts, ka Sadauskiene savulaik trenējusies vienā sporta klubā ar Panevēžas prokuratūras amatpersonu Pauļu Jasiukaiti, kurš pats ir pazīstams kultūrists. Advokāts atsaucies arī uz publiski pieejamu 2023. gada kultūrisma sacensību video, kurā pasākuma vadītājs Jasiukaiti nosauc par Sadauskienes treneri.
Savukārt pats prokuratūras pārstāvis iepriekš apstiprinājis, ka pirms vairāk nekā trim gadiem ar sievieti trenējies vienā sporta klubā, taču noliedzis, ka būtu bijis viņas treneris.
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Lietuvas Ģenerālprokuratūra jau noraidījusi lūgumus nodot izmeklēšanu citai prokuratūrai, atzīstot tos par nepamatotiem. Tomēr advokāts negrasās padoties un paziņojis, ka izmantos iespēju šo atteikumu pārsūdzēt.
Jau oktobra vidū Lietuvas prokuratūra paziņoja par vēl vienu pavērsienu skaļajā krimināllietā. Sadauskienei papildus izvirzītas aizdomas par gandrīz pirms diviem gadiem notikušo bijušā vīra automašīnu dedzināšanas organizēšanu. Izmeklētāji nolēmuši apvienot automašīnu dedzināšanas lietu ar kriminālprocesu par feldšera slepkavību.
Arī otram slepkavības lietā aizdomās turētajam, 34 gadus vecajam Viļum Solkanam, kurš medijos minēts kā Sadauskienes draugs, apcietinājums pagarināts līdz 2027. gada 21. janvārim.
Sadauskiene savu vainu feldšera slepkavībā neatzīst.
Jau vēstīts, ka 31 gadu vecais Panevēžas neatliekamās medicīniskās palīdzības feldšeris Mants Sadausks pazuda šā gada 20. aprīlī. Papildus mediķa darbam viņš nodarbojās ar batutu iznomāšanu un piegādi dažādiem pasākumiem.
Pazušanas dienā vīrietis bija devies izpildīt pasūtījumu, kas, kā vēlāk atklājās, varētu būt bijis izdomāts, lai viņu ievilinātu lamatās.
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Saskaņā ar tuvinieku stāstīto feldšeris bija saņēmis pasūtījumu nogādāt batutu uz bērnudārza svinībām. Taču pēc viņa pazušanas pasūtītāja profils sociālajos tīklos tika izdzēsts, savukārt vietējās amatpersonas norādīja, ka minētajā vietā bērnudārza nemaz nav.
Pēc plašas meklēšanas operācijas 21. aprīlī Manta Sadauska mirstīgās atliekas atrada kādā lauku īpašumā Panevēžas rajonā. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrieša ķermenis bija ietīts batutā un aprakts īpašuma teritorijā. Notikuma vietā tika atrasts arī šaujamierocis.
Nogalinātā feldšera tēvs iepriekš Lietuvas medijiem paudis pārliecību, ka noziegums varētu būt saistīts ar viņa dēla un bijušās dzīvesbiedres ilgstošajām domstarpībām, tostarp strīdiem par bērnu aizgādību.