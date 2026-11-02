Zelenskis gatavs runāt ar Putinu aci pret aci, taču viena lieta joprojām traucē sarunām
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka ir gatavs personīgi tikties ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu Turcijā, lai apspriestu kara izbeigšanu. Intervijā Turcijas televīzijas kanālam CNN Türk viņš uzsvēris, ka sarunas valstu vadītāju līmenī ir nepieciešamas, jo līdzšinējās diplomātiskās tikšanās nav spējušas apturēt karadarbību.
Intervijā, kas publicēta svētdien, 1. novembrī, Zelenskim tika jautāts, vai viņš būtu gatavs Turcijā personīgi tikties ar Putinu, lai apspriestu sarežģītākos un jutīgākos jautājumus. “Jā, mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi šādai tikšanās reizei Turcijā,” atbildēja Ukrainas prezidents.
Zelenskis uzsvēra, ka Turcija varētu kļūt par nozīmīgu starpnieku sarunās starp Kijivu un Maskavu, jo tās prezidentam Redžepam Tajipam Erdoganam ir ciešas diplomātiskās attiecības ar abām pusēm. “Turcija var būt praktisks un reālistisks starpnieks. Tā sarunās nenostāsies nevienā pusē un varēs darboties kā pilnvērtīgs vidutājs,” skaidroja Zelenskis.
Ukrainas līderis arī norādīja, ka Erdogana kontakti ar Putinu un ASV prezidentu Donaldu Trampu varētu palīdzēt organizēt tikšanos visaugstākajā līmenī.
Zelenskis neslēpa, ka līdzšinējie diplomātiskie centieni nav devuši gaidīto rezultātu. Lai gan Ukrainas un Krievijas delegācijas jau vairākkārt tikušās Turcijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, karš joprojām turpinās. “Šim karam ir jābeidzas. Mums ir jāapvieno spēki, lai vismaz pārceltu kara aktīvo fāzi diplomātiskā fāzē,” uzsvēra Ukrainas prezidents.
Pēc viņa domām, daļu jautājumu nav iespējams atrisināt tikai diplomātu un tehnisko ekspertu līmenī, tādēļ nepieciešama pašu valstu vadītāju iesaiste.
Zelenskis norādīja, ka svarīgākais iespējamās tikšanās mērķis būtu panākt pilnīgu un beznosacījumu uguns pārtraukšanu, kā arī izveidot uzticamu mehānismu tās ievērošanas uzraudzībai.
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Vienlaikus Ukrainas prezidents uzsvēra, ka neplāno piekrist Krievijas prasībām par Donbasa atdošanu vai okupētās Krimas atzīšanu par Krievijas teritoriju. Šādas piekāpšanās būtu pretrunā Ukrainas konstitūcijai.
Tikmēr Kremlis jau iepriekš paziņojis, ka Putins neesot atteicies no iespējamas sarunas ar Ukrainas prezidentu. Svētdien Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs Krievijas medijiem sacīja, ka Krievijas līderis, visticamāk, atbildētu uz Zelenska telefona zvanu. “Domāju, ka, protams, atbildētu. Putins ne reizi nav atteicies no sarunām,” apgalvoja Ušakovs.
Tomēr Maskava joprojām uzstāj, ka Zelenskim, ja viņš vēlas personīgi tikties ar Putinu, būtu jāierodas Krievijas galvaspilsētā. Ukrainas puse savukārt uzsver, ka ir nepieciešama klātienes tikšanās, kurā iespējams apspriest būtiskākos jautājumus, tostarp okupētās teritorijas un drošības garantijas.
Zelenska jaunākais paziņojums izskanējis pēc viņa 31. oktobra vizītes Stambulā, kur Ukrainas prezidents tikās ar Erdoganu. Abi līderi apsprieda iespējas atjaunot miera sarunas, drošību Melnajā jūrā un Ukrainas enerģētikas infrastruktūras aizsardzību.
Tāpat tiek gatavotas trīspusējas sarunas starp Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvjiem novembra pirmajā pusē. Tiek apsvērta arī iespēja nākotnē organizēt augstākā līmeņa tikšanos ar valstu vadītāju piedalīšanos.
Turcija jau iepriekš vairākkārt uzņēmusi Ukrainas un Krievijas delegāciju sarunas un piedāvājusi savu starpniecību kara izbeigšanai.