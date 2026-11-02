Melānija Trampa izvairās no vīra rokas? Neveikls mirklis Baltajā namā izraisa plašas runas
ASV prezidenta Donalda Trampa un viņa sievas Melānijas kopīgā parādīšanās Baltā nama Halovīna svinībās piesaistījusi uzmanību ne tikai grezno dekorāciju un svētku atmosfēras dēļ. Sociālajos tīklos plaši izplatījies video, kurā pirmā lēdija šķietami izvairās no vīra mēģinājuma satvert viņas roku. Īsais mirklis izraisījis komentāru un joku vilni, kā arī kārtējās spekulācijas par prezidenta pāra attiecībām.
Neveiklais brīdis fiksēts brīdī, kad Donalds un Melānija Trampi piedalījās tradicionālajās Halovīna svinībās Baltajā namā. Pasākumā viņi sveica bērnus un viņu ģimenes, dalīja saldumus un pozēja fotogrāfiem.
Tomēr vislielāko uzmanību sociālajos tīklos izpelnījies kāds pavisam īss mirklis svinību noslēgumā. Video redzams, kā prezidenta pāris atrodas pie Baltā nama ieejas. Tramps šķietami pastiepj roku sievas virzienā, mēģinot satvert viņas plaukstu, taču Melānija tikai īsi pieskaras viņa rokai, pēc tam pagriežas un dodas ēkā.
WOW - HALLOWEEN AT THE WHITE HOUSE WAS AWKWARD. TRUMP TRIED TO HOLD HANDS WITH MELANIA AGAIN AT 0:21. SHE KIND OF GAVE HIM DAPS, THEN BEELINED IN. 🐝 WHAT A WEIRD END TO THIS EVENT. 🤣🤣🤣 https://t.co/v6gLMzCzPL— Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 29, 2026
Šī neveiklā mijiedarbība acumirklī kļuva par sociālo tīklu lietotāju apspriešanas objektu. Vairāki komentētāji jokoja, ka Melānija vīra romantisko žestu pārvērtusi par kaut ko līdzīgu neveiklam rokasspiedienam. Citi savukārt sprieda, ka pirmā lēdija izskatījusies steidzīga un vēlējusies pēc iespējas ātrāk doties prom.
Kāds sociālā tīkla “X” lietotājs ironizēja, ka tā bijusi visai neveikla Baltā nama Halovīna svinību izskaņa, jo prezidenta mēģinājums sadoties rokās beidzies ar īsu plaukstu saskaršanos un Melānijas aiziešanu.
Tomēr ne visi situāciju interpretējuši vienādi. Citos tā paša vakara video fragmentos redzams, ka prezidents un viņa sieva īsu brīdi tomēr turas rokās.
Šī nav pirmā reize, kad Donalda un Melānijas Trampu publiskā saskarsme nonākusi uzmanības centrā. Jau 2017. gadā prezidenta pirmās ārvalstu vizītes laikā plaši tika apspriests video, kas uzņemts pēc pāra ierašanās Izraēlā. Toreiz Tramps, ejot pa sarkano paklāju Telavivas lidostā, pastiepa roku sievas virzienā, bet Melānija, šķiet, to atgrūda. Notikušais izraisīja plašu rezonansi un kļuva par interneta joku un dažādu minējumu iemeslu.
Tikai dienu vēlāk līdzīga situācija atkārtojās Romā, kur prezidents centās satvert sievas roku brīdī, kad viņa pacēla plaukstu, lai sakārtotu matus. Arī turpmākajos gados pāra žesti, sejas izteiksmes un savstarpējā komunikācija publiskos pasākumos regulāri izraisījuši diskusijas.