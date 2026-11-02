Kamēr miljoniem iedzīvotāju trūkst pārtikas, Ziemeļkorejā strauji rodas grezni gaļas restorāni
Ziemeļkorejā pēdējo mēnešu laikā vērojama neparasta tendence – visā valstī cits pēc cita tiek atvērti grezni grilētas gaļas restorāni. Tajos apmeklētājiem tiek piedāvāti liellopa un cūkgaļas ēdieni, pat strausa gaļa, bet interjers pārsteidz ar marmora galdiem un plašām terasēm. Tomēr eksperti apšauba, vai šīs iestādes patiešām liecina par iedzīvotāju labklājības pieaugumu.
Kopš septembra Ziemeļkorejas valsts mediji paziņojuši par vairāk nekā desmit jaunu grilētas gaļas jeb bulgogi restorānu atvēršanu dažādās valsts pilsētās. Daļa no tiem izceļas ar iespaidīgu arhitektūru un greznu iekārtojumu.
Piemēram, Siniidžu pilsētā pie Ķīnas robežas atvērts trīsstāvu restorāns, savukārt Kandžē apmeklētāji var baudīt izlejamā alus glāzi līdzās lielam akvārijam. Nampo pilsētā jauna restorāna atklāšana pat nosvinēta ar uguņošanu. Atsevišķas ēdināšanas iestādes spēj uzņemt vairākus simtus viesu vienlaikus.
Šāda restorānu atvēršanas kampaņa gan raisījusi jautājumus par tās patiesajiem mērķiem. Ziemeļkoreja jau ilgstoši saskaras ar nopietnām pārtikas apgādes problēmām. Saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas jaunākajiem datiem vairāk nekā divi no katriem pieciem valsts iedzīvotājiem cieš no nepietiekama uztura.
Eksperti uzskata, ka restorānu atvēršana varētu būt daļa no Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna centieniem radīt iespaidu par valsts ekonomisko attīstību un pieaugošu labklājību.
Jeruzalemes Ebreju universitātes Korejas studiju vadītājs Bendžamins Kacefs Zilberšteins norāda, ka gaļai Ziemeļkorejā ir arī simboliska nozīme. Tā atgādina par valsts dibinātāja un pašreizējā līdera vectēva Kima Irsena savulaik doto solījumu nodrošināt iedzīvotājus ar baltajiem rīsiem un gaļas zupu.
Pēc eksperta domām, jauno restorānu atvēršana ir veids, kā režīms cenšas parādīt, ka modernas izklaides un ēdināšanas iespējas kļūst pieejamas ne tikai galvaspilsētas Phenjanas iedzīvotājiem, bet arī citos valsts reģionos.
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Restorānu attīstība iekļaujas arī plašākā tendencē – Ziemeļkorejā pēdējā laikā tiek veidoti ūdens atrakciju parki, kafejnīcas un grezni iepirkšanās centri.
Savukārt Londonas Universitātes Austrumu un Āfrikas studiju skolas pētniece Heizela Smita pieļauj, ka daļa Ziemeļkorejas iedzīvotāju, īpaši tirdzniecības un būvniecības nozarēs strādājošie, varētu būt guvuši labumu no pieaugošās ekonomiskās sadarbības ar Krieviju. Tomēr, viņasprāt, tas vēl neliecina par visas valsts ekonomisko uzplaukumu. Drīzāk tas norāda, ka atsevišķiem iedzīvotājiem pašlaik ir pietiekami daudz līdzekļu, lai laiku pa laikam atļautos maltīti restorānā.
Tikmēr skeptiķi jauno restorānu atvēršanu uzskata galvenokārt par propagandas pasākumu, apšaubot, vai lielākajai daļai Ziemeļkorejas iedzīvotāju šādas ēdināšanas vietas vispār ir finansiāli pieejamas.