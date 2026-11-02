378 dienas izolācijā - eksperimentu beidz NASA komanda, kura simulēja Marsa misiju
Četri NASA eksperimenta dalībnieki pēc 378 dienu pavadīšanas pilnīgā izolācijā ir pametuši īpaši izveidotu dzīvesvietu ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) Džonsona kosmosa centrā Hjūstonā. Eksperimenta mērķis bija palīdzēt sagatavoties iespējamai nākotnes astronautu misijai uz Marsu.
"Tas ir bijis ellišķīgs gads – mēs esam analogie astronauti, kuri pēc pašu brīvas gribas dzīvojuši izolācijā," sestdien, iznākot no eksperimenta telpām, sacīja misijas medicīnas speciāliste Elena Elisa.
Četri dalībnieki īpašajā 158 kvadrātmetru plašajā, izmantojot 3D drukas tehnoloģiju, izveidotajā dzīvesvietā iegāja 2025. gada 19. oktobrī. Tur viņi veica dažādus uzdevumus, tostarp audzēja augus mākslīgi izveidotā Marsa augsnē un sazinājās ar NASA pārstāvjiem, izmantojot sakaru sistēmu ar mākslīgi radītu aizkavi, kas atdarina starpplanētu komunikācijas apstākļus.
NASA jau vairākus gadus pēta Marsu ar robotizētiem visurgājējiem un orbitālajām zondēm. Aģentūra cer nosūtīt cilvēkus uz Marsu jau 2030. gados. Pirms tam paredzēts atgriezt astronautus uz Mēness – pirmo reizi kopš 1972. gada.
"Mums ir arvien mazāks iespēju logs, lai saglabātu ASV vadošo pozīciju kosmosa izpētē," uzsvēra Elisa.
Viņa arī pieminēja ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas ieceres izveidot kosmosa operācijām paredzētu dienesta akadēmiju un nākotnē būvēt bāzi uz Mēness.
"Izmantosim šo iespēju, vadīsimies pēc zinātnes, kas nāks par labu mūsu ekonomikai, un nodrošināsim savu mantojumu kosmosā mūsu bērnu bērniem," sacīja Elisa.
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Pārējie trīs eksperimenta dalībnieki bija misijas komandieris Ross Elders, zinātniskais speciālists Metjū Montgomerijs un lidojuma inženieris Džeimss Spaicers.
"Marsa misija ir saistīta ar lieliem riskiem. Taču, pateicoties zināšanām, skaidram redzējumam un līderībai, radošumam, izturībai, smagam darbam un stabilam pamatam, mērķis nogādāt cilvēkus uz Marsa ir ne tikai sasniedzams, bet arī neizbēgams," pēc izolācijas beigām sacīja Elders.
Pēc eksperimenta dalībniekiem paredzētas divas nedēļas ilgas medicīniskās un psiholoģiskās pārbaudes, kā arī pārrunas ar NASA zinātniekiem.
NASA skaidro, ka pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā astronauti spēj pielāgoties ikdienas dzīves ritmam un prasībām ilgstošās misijās ārpus Zemes. Iegūtās zināšanas palīdzēs nodrošināt, lai nākotnes kosmosa ceļotāji saglabātu veselību, darba spējas un saikni ar apkārtējo pasauli.
Šī bija NASA otrā CHAPEA programmas misija. Pirmajā eksperimentā četri cilvēki līdzīgos apstākļos pavadīja 378 dienas no 2023. līdz 2024. gadam.
Džonsona kosmosa centra direktore Vanesa Vīča sagaidīja dalībniekus pēc viņu iznākšanas no izolācijas. Viņa norādīja, ka komandai izdevies dzīvot ierobežotu resursu apstākļos, uzturēt savu dzīvesvietu un veikt simulētās Marsa misijas uzdevumus.
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Vīča īpaši izcēla dalībnieku spēju pielāgoties aizkavētai saziņai ar ārpasauli. Laikā, kad cilvēki atrastos miljoniem kilometru attālumā no Zemes, ziņojumu nosūtīšana un atbilžu saņemšana prasītu ievērojamu laiku.
"Šāda aizkave prasa pacietību, rūpīgu plānošanu un lielāku patstāvību – īpašības, kas būs būtiskas nākotnes astronautiem, kuri dosies miljoniem kilometru tālu no mājām," uzsvēra Vīča.
Viņa pauda pārliecību, ka eksperimentā gūtās atziņas palīdzēs sagatavoties nākamajām misijām vispirms uz Mēnesi un kādu dienu arī uz Marsu.