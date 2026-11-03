Putina galvenais arguments sāk brukt: Ukraina ieguvusi spēcīgu trumpi miera sarunām
Krievija jau otro mēnesi pēc kārtas Donbasā zaudē vairāk teritoriju, nekā ieņem, lai gan tieši šī reģiona sagrābšana ir viens no Maskavas galvenajiem kara mērķiem. Vienlaikus Krievijas armija cieš rekordlielus zaudējumus.
Ukrainas pozīcijas iespējamajās miera sarunās ar Krieviju ir nostiprinājušās pēc jaunākajām izmaiņām situācijā kaujas laukā. Ņemot vērā Ukrainas Bruņoto spēku veiksmīgās operācijas, aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz Rietumvalstu izlūkdienestu aplēsēm, ziņo, ka oktobrī Krievija karā pret Ukrainu zaudējusi rekordlielu skaitu karavīru un jau otro mēnesi pēc kārtas zaudējusi vairāk teritoriju, nekā ieguvusi.
Aģentūras vērtējumā šādi rezultāti varētu nostiprināt Kijivas pozīcijas, ja tiktu atsāktas miera sarunas.
"Bloomberg" iepazinusies ar Eiropas valstu valdību aplēsēm, kas liecina, ka oktobrī frontē nogalināti vai smagi ievainoti aptuveni 54 400 Krievijas karavīru.
Saskaņā ar Kara izpētes institūta (ISW) datiem Krievija oktobrī jau otro mēnesi pēc kārtas Ukrainā zaudējusi vairāk teritoriju, nekā ieņēmusi. Krievijas karaspēks ir spiests atkāpties arī Donbasā, pār kuru Maskava cenšas iegūt pilnīgu kontroli.
Milzīgie zaudējumi un atkāpšanās frontē vājina vienu no Kremļa galvenajiem argumentiem, ar kuru tas cenšas izdarīt spiedienu uz Kijivu, proti, apgalvojumu, ka laiks strādā Krievijas labā.
"Bloomberg" uzskata, ka Ukrainas panākumi kaujas laukā varētu nodrošināt Kijivai spēcīgākas pozīcijas iespējamajās sarunās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus tiek ziņots par Krievijas armijā jauniesaukto karavīru veselības stāvokļa būtisku pasliktināšanos. Brīvprātīgo trūkuma un milzīgo zaudējumu dēļ Krievijas vervētāji un militārie komisariāti esot spiesti masveidā sūtīt uz fronti cilvēkus, kuri fiziski nav spējīgi piedalīties kaujas darbībās.
Kā uzsver ISW eksperti, Krievijas karaspēka virzīšanās temps ir ievērojami palēninājies, bet pēdējos divos mēnešos fiksēts kopējās kontrolētās teritorijas samazinājums. Tas ir tiešā pretrunā ar Vladimira Putina apgalvojumiem par stabiliem panākumiem frontē.
Savukārt kāds Krievijas karu atbalstošs militārais blogeris aprēķinājis, ka, saglabājoties pašreizējam virzīšanās tempam, Krievijas armijai Sumu apgabala ieņemšanai būtu nepieciešami vismaz 120 gadi.