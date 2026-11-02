Meksikā skolēniem skolās aizliegs lietot mobilos telefonus - vecāki ceļ trauksmi par bērnu drošību
Skolās Meksikā no otrdienas bērniem pamatskolās un vidusskolās visā mācību dienas laikā būs aizliegts lietot mobilos telefonus.
Meksikas prezidentes Klaudijas Šeinbaumas atbalstīto iniciatīvu atzinīgi vērtēja arī eksperti, kas tajā saredz iespēju samazināt bērnu atkarību no tehnoloģijām, kas rada uzmanības deficītu, stresu un trauksmi.
Meksikas varasiestādes šomēnes arī gatavojas ieviest noteikumus, kas paredzēs, ka digitālajām platformām jādzēš ieraksti, kuros ir naida runa, aizskaroši izteikumi, seksuālā vardarbība, uzmākšanās, kibermobings un cits nelikumīgs saturs.
Tomēr mobilā tālruņa lietošanas aizliegums, kas stāsies spēkā 3. novembrī, jau sastapies ar pretestību. Daļa vecāku bažījas, ka nespēs sazināties ar saviem bērniem laikā, kad Meksikā plaši izplatīta vardarbība, kas saistīta ar organizēto noziedzību un narkotiku bandām.
Saskaņā ar pilsoniskās sabiedrības koalīcijas "Bērnu tiesību tīkls Meksikā" (REDIM) datiem šī gada pirmajā pusē katrs desmitais meksikānis vecumā līdz 17 gadiem bija kļuvis par nozieguma upuri, kas saistīts ar organizēto noziedzību.
Meksikas varasiestādes nav komentējušas šīs bažas, tā vietā liekot uzsvaru uz mobilo tālruņu radīto kaitējumu.
Šeinbaumas izdotais dekrēts aizliedz mobilo tālruņu un elektronisko ierīču lietošanu pamatskolās un vidusskolās visā mācību dienas laikā un atļauj to lietošanu tikai izglītības nolūkos skolotāju uzraudzībā vai personīgu ārkārtas situāciju, invaliditātes un veselības vajadzību gadījumos. Skolēni var ņemt līdzi savus tālruņus ceļā uz skolu.