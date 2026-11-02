Tramps iet Putina pēdās? Pie Mar-a-Lago rezidences izvietotas pretgaisa aizsardzības sistēmas
Donalds Tramps sācis aizsargāt savu rezidenci ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tās izvietotas netālu no viņa īpašuma Mar-a-Lago Floridā. Iepriekš līdzīgas sistēmas tika pamanītas arī pie ASV prezidenta golfa kluba Ņūdžersijā.
ASV prezidenta Donalda Trampa rezidences Mar-a-Lago tuvumā Floridā izvietoti divi pretgaisa aizsardzības raķešu kompleksi "Avenger". Tagad pretgaisa aizsardzības sistēmas visu diennakti apsargā vietu, kur ASV prezidents bieži uzturas.
Šāds lēmums pieņemts paaugstināta drošības apdraudējuma apstākļos, vēsta "The Telegraph", atsaucoties uz ASV Slepeno dienestu.
Kompleksi uzstādīti uz peldošas platformas netālu no prezidenta īpašuma.
ASV Slepenajā dienestā norādīja, ka dienests darbojas paaugstināta apdraudējuma apstākļos un pastāvīgi pastiprina drošības pasākumus, ņemot vērā izlūkošanas informāciju par iespējamiem riskiem.
Vienlaikus ASV varasiestādes nav atklājušas konkrētu informāciju par šiem draudiem.
Tomēr uzmanību piesaista vēl kāds apstāklis – iepriekšējā dienā netālu no ASV prezidenta rezidences avarēja privāta lidmašīna. Informācijas par iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmu iesaisti šajā incidentā nav.
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Augustā Trampa golfa spēli pieskatīja ne tikai miesassargi, bet arī pretgaisa aizsardzības sistēmas un radiolokācijas stacijas.
"LIV Golf" turnīra fināla kārtas laikā viņa golfa klubā Bedminsterā, Ņūdžersijas štatā, netālu no prezidenta tika pamanīts ASV armijas tuvas darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības komplekss AN/TWQ-1 Avenger un radiolokācijas stacija AN/MPQ-64 Sentinel.
Toreiz gaisā tika pacelti arī F-16 iznīcinātāji, lai pārtvertu civilās lidmašīnas, kas ielidoja šajā apgabalā uz laiku noteiktajā ierobežotās gaisa telpas zonā.
Un système de défense aérienne Avenger assurait la protection de Trump pendant qu'il jouait au golf. Le lanceur de missiles était positionné directement sur le terrain du club de golf du New Jersey. La Maison Blanche a confirmé l'authenticité des images.🤯 https://t.co/aAyXsyR588— Bounty et Rex (@JoelTarnawski) August 11, 2026
Pirms ASV Kongresa vēlēšanām Tramps gatavojas iespējamai savas partijas sakāvei. Sākotnējās aptaujas un pētījumi liecina, ka Demokrātu partija apsteidz Trampa pārstāvēto Republikāņu partiju.
Putins savu Valdaja rezidences apkārtni "nobruņojis līdz zobiem"
Kremļa diktators Vladimirs Putins vēl vairāk noraizējies par savu drošību, tādēļ ap viņa rezidenci Valdajā izbūvēts papildu pretgaisa aizsardzības torņu loks.
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50 kilometru rādiusā ap Putina rezidenci Novgorodas apgabala Valdajā uz ziemeļrietumiem no Maskavas izbūvēts vēl viens pretgaisa aizsardzības torņu loks. Tas šķērso viņa “rezerves lidlauku” Hotilovā un slepenu bioloģisko laboratoriju Lisijas salā.
Kopumā Valdaja apkārtnē tagad ir vairāk nekā 50 pretgaisa aizsardzības pozīciju jeb tikai divreiz mazāk nekā Maskavā un Maskavas apgabalā, kur pēc Krievijas invāzijas Ukrainā sākuma izbūvētas šādas pozīcijas un kur dzīvo vairāk nekā 20 miljoni cilvēku. Salīdzinājumam Valdajas pilsētā, Valdajas rajonā un teritorijā 50 kilometru rādiusā dzīvo mazāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Tikmēr izdevums “Militarnyi” vēsta, ka vienlaikus Krievija pastiprina gaisa aizsardzību ap Maskavu, jūlijā ziņots par apmēram 24 jaunu "Pantsir" sistēmai paredzēto torņu būvi Maskavas apgabalā, bet jūnijā pēc iepriekšējā mēneša dronu uzbrukuma Maskavai Krievija uzbūvēja vismaz septiņus "Pantsir" sistēmu torņus uz ziemeļiem un austrumiem no Maskavas.
Interaktīvā karte, kurā attēlotas pretgaisa aizsardzības pozīcijas ap Putina rezidenci Valdajā un pieejami satelītattēli, atrodama šeit.