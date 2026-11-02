Vācijā tiesas priekšā stājas ārsts par seksuālu vardarbību pret vairāk nekā 70 bērniem.
Pasaulē
Šodien 15:18
Vācijā tiesas priekšā stājas ārsts par seksuālu vardarbību pret vairāk nekā 70 bērniem
Vācijā pirmdien tiesas priekšā stājies pediatrs no Austrumvācijas, kurš tiek apsūdzēts par seksuālu vardarbību pret vairāk nekā 70 bērniem vairāk nekā desmit gadu garumā.
46 gadus vecajam ārstam izvirzītas apsūdzības par vairāk nekā 130 noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu laika posmā no 2013. līdz 2025. gadam, strādājot klīnikās Nauenē un Ratenovā, Brandenburgas federālajā zemē.
Ārsts tika aizturēts aptuveni pirms gada pēc tam, kad kāda bērna māte ziņoja varasiestādēm par aizdomām par vardarbību. Pārbaudot ārsta elektroniskās ierīces, tika atrasti vizuāli pierādījumi par vēl citiem noziegumiem. Kopš aizturēšanas ārsts atrodas pirmstiesas apcietinājumā.
Paredzams, ka tiesas prāva, kas notiek Potsdamā netālu no Berlīnes, ilgs līdz decembrim.