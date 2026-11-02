Eiropas lielveikalus satricina kiberuzbrukumi saldēšanas iekārtām
Hakeri pirmdien paaugstinājuši temperatūru Igaunijas, Zviedrijas, Beļģijas un Nīderlandes pārtikas veikalu saldēšanas sistēmās.
Kiberuzbrukumā pirmdienas rītā cietusi liela Igaunijas pārtikas veikalu ķēde, kad noziedznieki ieguva piekļuvi veikala saldēšanas sistēmas attālinātai vadībai izmantotam datoram un paaugstināja temperatūru ledusskapja vitrīnā līdz 50 grādiem pēc Celsija, paziņoja saldēšanas sistēmu ražotāja un izplatītāja "Kitman Coldtech" vadītājs Jans Mutso.
Viņš sarunā ar Igaunijas sabiedrisko mediju ERR atteicās atklāt, kuram veikalu tīklam uzbrukums tika veikts.
Mutso sacīja, ka pirmdienas rītā uzbrukumu piedzīvoja viens no kompānijas klientiem. Viņš to identificēja kā lielu mazumtirdzniecības veikalu ķēdi. "Mēs vēl nezinām visas detaļas, bet uzbrukums tika veikts arī citiem klientiem Igaunijā, ne tikai mūsu," viņš piebilda.
Uzbrucēji ieguva piekļuvi datoram, kas kontrolē vecākas paaudzes "Danfoss" saldēšanas sistēmu, un paaugstināja temperatūru līdz 50 grādiem pēc Celsija. Mutso norādīja, uzbrukuma metode atgādina incidentus, kas oktobrī notika Francijā un Nīderlandē, kur tika manipulēts arī ar digitālajām lielveikalu saldēšanas sistēmām un mainīti temperatūras iestatījumi.
"Rokraksts ir vienāds, taču šobrīd es nevaru sniegt detalizētākus komentārus," sacīja "Kitman Coldtech" vadītājs. Viņš norādīja, ka lielo pārtikas veikalu saldēšanas sistēmas parasti ir digitālas un pieslēgtas tīklam. Pašreizējā uzbrukumā uzbrucēji īpaši meklē ievainojamības konkrētās ierīcēs.
"Visas mazumtirdzniecības ķēdes ir sākušas risināt šo problēmu un atjauninājušas savus kontrolierus. Tomēr ir arī iestādes, kurās joprojām ir uzstādīti veci, neatjaunināti kontrolieri. Tieši pret tiem [hakeri] tagad vēršas," klāstīja saldēšanas sistēmu ražotāja pārstāvis.
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Bojājumi neradās, jo uz incidentu reaģēja desmit minūšu laikā. Tomēr, kā teica Mutso, iejaukšanās digitālajās sistēmās varētu tieši ietekmēt pārtikas nekaitīgumu un radīt ievērojamus zaudējumus.
"Kitman Coldtech" tīmekļa vietnē pieejamā informācija liecina, ka uzņēmuma klientu vidū ir mazumtirdzniecības ķēdes "Selver", "Rimi", "Coop" un "Lidl".
Arī pārtikas veikalu ķēdes "Ica" un "Coop" Zviedrijā ziņoja par problēmām ar aukstuma un saldēšanas iekārtām iespējama kiberuzbrukuma dēļ.
Naktī uz pirmdienu vairākās Zviedrijas pilsētās, piemēram, Stokholmā un Skones lēnes Šēbē, dažos "Ica" veikalos radās ledusskapju un saldētavu darbības problēmas, vēstīja tīmekļa izdevums "Sweden Herald".
Zviedrijā kiberuzbrukums tika konstatēts sešos "Coop" veikalos.
"Sweden Herald" norādīja, ka līdzīgi incidenti notikuši arī Beļģijas un Luksemburgas pārtikas veikalos.
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Beļģijā hakeri paaugstinājuši temperatūru saldētavās 15 "Carrefour" veikalos, apstiprināja veikalu tīkla pārstāvis. Beļģijā problēmas ar saldētavām bijušas arī "Colruyt" un "Intermarche" veikalos, tomēr šo tīklu pārstāvji neapstiprināja, ka noticis hakeru uzbrukums.
Pirms pāris nedēļām līdzīgs kiberuzbrukums notika Francijā, kas skāra vairākus simtus pārtikas veikalu. Dažviet temperatūra iekārtās tika paaugstināta pat līdz 80 grādiem, un vairākas ierīces aizdegās.