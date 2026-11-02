Krievijas "Starlink" analogs zaudējis otro satelītu pēc tam, kad tas 103 dienas atradās dīkstāvē
30. oktobrī Zemes atmosfērā sadega Krievijas satelītu interneta sistēmai "Rassvet", kas tiek veidota kā alternatīva "Starlink", paredzēts satelīts, vēsta Ukrainas aizsardzības nozares izdevums "Defense Express". Tas ir jau otrais zaudētais satelīts kopš palaišanas sākuma martā. Trešo satelītu, kuram arī radušās problēmas, iespējams, izdevies glābt, lai gan avotu sniegtā informācija atšķiras.
5. februārī Ukraina un uzņēmums "SpaceX" bloķēja "Starlink" termināļus, kurus Krievijas karavīri izmantoja bez atļaujas. Oficiāli "Rassvet" ir komerciāls satelītu interneta pakalpojums. Tomēr, ja sistēma sāks pilnvērtīgi darboties, Krievijas bruņotie spēki varētu iegūt satelītsakarus, kuru atslēgšanai Kijiva vairs nevarētu vērsties pie ASV uzņēmuma.
Eiropas Savienības 21. sankciju pakete, kas tika pieņemta jūlijā, bija vērsta arī pret "Rassvet" projektu, taču tā operators "Bureau 1440" sankciju sarakstā netika iekļauts.
Satelīts, kas, iespējams, nekad nav veicis manevrus
Satelīts Nr. 17 tika palaists 19. jūlijā ar nesējraķeti "Soyuz-2.1b" kopā ar vēl 15 satelītiem. Kā raksta "Defense Express", tas, visticamāk, ne reizi nav iedarbinājis savu dzinēju. Pēc 103 dienām atmosfēras atlikušās pretestības ietekmē tā orbīta pazeminājās tik tālu, ka satelīts sadega atmosfērā.
Arī satelīta Nr. 23 orbīta pakāpeniski pazeminājās. Tomēr 20. oktobrī, kad tas atradās 220 kilometru augstumā, uzņēmumam "Bureau 1440" izdevās sākt tā orbītas paaugstināšanu. Saskaņā ar "Defense Express" informāciju satelīts turpina pacelties.
Vienlaikus kosmosa nozares analītiķis Anatolijs Zaks savā satelītu palaišanas pārskatā joprojām iekļauj šo satelītu starp tiem, kuriem draud nokrišana, atsaucoties uz organizācijas "Aerospace Corporation" datiem.
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Savukārt publiski pieejamie satelītu izsekošanas dati liecina, ka 1. novembrī tas atradās aptuveni 316 kilometru augstumā un bija atzīmēts kā aktīvs.
Lēni, bet sistēma darbojas
No 30 orbītā esošajiem satelītiem 26 ir sasnieguši aptuveni 500 kilometru augstumu, vēsta "Defense Express". Izdevums šo augstumu raksturo kā starpposmu pirms visu satelītu kopīgas pacelšanas līdz plānotajai 800 kilometru orbītai.
Tomēr Krievijas telekomunikāciju nozares izdevums "ComNews" jau jūlijā piedāvāja citu skaidrojumu – uzņēmums "Bureau 1440", iespējams, ir samazinājis plānoto darba orbītas augstumu līdz 514 kilometriem. Uzņēmuma preses dienests uz "ComNews" jautājumiem neatbildēja.
Pirmais satelīta zaudējums notika līdzīgā veidā. Satelīts Nr. 4, kas tika palaists martā, jūnija sākumā nokrita, tā arī ne reizi nepaaugstinot savu orbītu.
Sērijveidā ražotie satelīti jau tiek izmantoti izmēģinājuma režīmā. 7. oktobrī tehnoloģiju forumā Maskavā "Bureau 1440" demonstrēja videozvanu, kas, izmantojot "Rassvet" sistēmu, tika veikts ar Adigeju – Krievijas republiku. Par to ziņoja "ComNews".
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Pirmā līdzīgā demonstrācija notika 2023. gadā, taču toreiz tika izmantoti izmēģinājuma satelīti.
Iepriekš izskanēja ziņas, ka uz Krievijas bezpilota lidaparātiem "Molniya-2" novērotie plakanie objekti varētu būt "Rassvet" satelītsakaru termināļi.
Tomēr Ukrainas prezidenta padomnieks Serhijs Beskrestnovs, kurš pazīstams ar segvārdu "Flash", šo informāciju noraidīja. Arī "Defense Express" secināja, ka šīs ierīces, visticamāk, nav "Rassvet" termināļi.