Peskovs paziņo, ka Krievija nevarēs piegādāt gāzi Eiropai caur Ukrainu
Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Krievijas gāzes piegāžu atjaunošana Eiropai pa cauruļvadiem, kas šķērso Ukrainas teritoriju, nav iespējama.
Par to vēsta "Ukrainska Pravda", atsaucoties uz Kremlim pietuvināto Krievijas ziņu aģentūru TASS.
Komentējot laikraksta "The Wall Street Journal" publikāciju par ASV priekšlikumu atjaunot Krievijas gāzes piegādes Eiropai, Peskovs norādīja, ka pašreizējā "situācija uz vietas liecina par neiespējamību" īstenot plānus par Krievijas gāzes tranzīta atjaunošanu caur Ukrainu.
Viņš arī piebilda, ka pagaidām diez vai iespējams runāt par piegāžu atjaunošanu arī nākotnē.
Vienlaikus Peskovs atzīmēja, ka turpmākie plāni būs atkarīgi no pircēju vēlmēm un piegādātāju iespējām.
Donalda Trampa administrācija piedāvājusi atjaunot Krievijas gāzes piegādes Eiropai caur Ukrainu vēl pirms kara beigām. Vašingtona arī apsver iespēju atjaunot gāzesvadu "Nord Stream" darbību. Pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pa šiem maršrutiem tika transportēti gandrīz 64% no Krievijas gāzes eksporta uz Eiropas Savienību, vēsta "The Wall Street Journal".
Šī iniciatīva apspriesta sarunās par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai. Attiecīgos priekšlikumus septembrī Maskavā un Kijivā prezentēja Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vašingtonā uzskata, ka Krievijas atgriešanās Eiropas gāzes tirgū varētu kļūt par stimulu Vladimiram Putinam piekrist mieram.
Lai Maskava nevarētu izmantot ieņēmumus no gāzes pārdošanas kara finansēšanai, ASV piedāvājušas pārskaitīt iegūtos līdzekļus uz īpašu darījuma kontu (escrow) trešajā valstī.
ASV pārstāvji arī centušies pārliecināt Eiropas līderus atbalstīt šo iniciatīvu, norādot uz iespēju pirms ziemas samazināt energoresursu cenas.
Krievijas gāzes tranzīts caur Ukrainu tika pārtraukts 2025. gada janvārī.
2021. gadā pa Ukrainas tranzīta maršrutu un gāzesvadu "Nord Stream 1" Eiropas Savienībā tika piegādāti aptuveni 95,7 miljardi kubikmetru Krievijas gāzes.
Pašlaik Krievijas īpatsvars Eiropas gāzes piegādēs ir aptuveni 11%, salīdzinot ar 45% pirms kara.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Eiropas Komisija iepriekš paziņoja, ka pat pēc Krievijas kara pret Ukrainu beigām Eiropas Savienība neplāno atjaunot Krievijas gāzes importu, jo pakāpeniska atteikšanās no tās jau ir nostiprināta spēkā esošajos tiesību aktos.
Iepriekš arī izskanēja ziņas, ka ASV piedāvājušas Eiropas valstīm atsaldēt daļu Krievijas valsts aktīvu, kas tika bloķēti pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, un nodot tos Vašingtonas kontrolētai finanšu struktūrai, lai veicinātu miera sarunu atsākšanu.