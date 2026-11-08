Īrijā atklāti "Elles vārti": ko slēpj šī dīvainā vieta
Īrijas Roskomonas grāfistē atrodas Ratkrogana – sens karaļu varas centrs, kura vēsture sniedzas aptuveni 5500 gadu senā pagātnē.
Arheologi 6,5 kvadrātkilometru plašajā teritorijā atklājuši 266 vēstures pieminekļus, tostarp apbedījumu uzkalniņus, dzelzs laikmeta nocietinājumus, akmeņus ar ogama rakstu zīmēm un svētavotus.
Šai vietai ir ne tikai vēsturiska, bet arī īpaša nozīme īru mitoloģijā. Tieši ar Ratkroganu saistīts īru nacionālā eposa "Tēinas Bō Kūailnge" ("Kūailnges lopu laupīšana") sākums un noslēgums. Par to raksta BBC.
Viens no pazīstamākajiem šīs vietas pieminekļiem ir Oveinagatas ala, ko dēvē par "Elles vārtiem". Saskaņā ar senajām leģendām pa šo alu būtnes no pazemes pasaules varējušas nokļūt cilvēku pasaulē. Ala ir saistīta arī ar Helovīna svinēšanas tradīciju izcelsmi.
Agrāk daudzus Ratkroganas apskates objektus bija grūti apmeklēt, jo tie atrodas privātās lauksaimniecības zemēs.
Tagad nozīmīgākās vietas savieno jauns 13 kilometrus garš apļveida pārgājienu maršruts.