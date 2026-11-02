Oficiālie rezultāti: Bulgārijas prezidenta vēlēšanās uzvar Jotova, kuru atbalsta prokrieviskā valdošā partija
Bulgārijā svētdien notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā uzvarējusi pašreizējā prezidente Ilijana Jotova, kuru atbalsta prokrieviski un eiroskeptiski noskaņotā valdošā partija "Progresīvā Bulgārija", pirmdien paziņojusi Centrālā vēlēšanu komisija.
Jotova saņēmusi 57,5% balsu, bet viņas sāncensis, prorietumniecisko opozīcijas partiju atbalstītais Andrejs Gjurovs - 39,4% balsu, liecina oficiālie vēlēšanu rezultāti.
62 gadus vecā Jotova atbalsta Bulgārijas dalību Eiropas Savienībā un NATO, taču viņai ir kritiska attieksme pret militārās un finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai, un viņa iestājas par sarunām ar Krieviju.
Jotova, kas agrāk bijusi žurnāliste un Eiropas Parlamenta deputāte, 2016. un 2021. gadā tika ievēlēta par viceprezidenti, kandidējot kopā ar Rumenu Radevu, kas tika ievēlēts par prezidentu. Šogad janvārī viņa pārņēma prezidenta amatu, kad Radevs atkāpās, lai kandidētu parlamenta vēlēšanās, pēc kurām viņš kļuva par premjerministru.
Priekšvēlēšanu kampaņā dominēja ekonomikas jautājumi, to vidū inflācija un augošās energoresursu cenas, kā arī Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā un tā sekas, tostarp dronu uzbrukumi kuģiem Melnajā jūrā.
Šīs vēlēšanas bija pirmais nopietnais pārbaudījums Radeva vadītajai partijai "Progresīvā Bulgārija" pēc tās triumfa aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās.
Bulgārijas prezidenta amats ir vairāk ceremoniāls, tomēr prezidenta pienākumos ietilpst vairāku augsta ranga drošības un tiesu sistēmas amatpersonu izraudzīšanās, un prezidentam ir tiesības iecelt tehnokrātu valdību, ja politiskie spēki nespēj vienoties par ministru kabineta izveidi. Prezidenta amata termiņš ir pieci gadi, un prezidents nevar būt amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas.
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