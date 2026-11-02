Krievija uzbrukusi Harkivas apgabalam: ir bojāgājušie un daudzi ievainoti civiliedzīvotāji, tostarp bērns
Krievijas okupācijas spēki ar vadāmajām aviācijas bumbām apšaudījuši Harkivas apgabalu. Izjumā gājis bojā viens cilvēks, bet ievainoti vai cietuši vismaz 11 cilvēki, tostarp 11 gadus vecs zēns.
Krievijas armija turpina uzbrukumus Harkivas apgabala civilajai infrastruktūrai. 2. novembra rītā uzbrukumiem tika pakļautas Izjuma, Primorskes ciems un Čuhujiva. Izjumā apšaudes rezultātā gājis bojā viens cilvēks, bet cietuši 11 civiliedzīvotāji. Par to ziņo Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs.
Ap plkst. 9:00 Krievijas okupācijas spēki uz Izjumu nometa vairākas vadāmās aviācijas bumbas. Fiksēti trāpījumi divās daudzdzīvokļu ēkās. Vienā piecstāvu ēkā sagrautas konstrukcijas no pirmā līdz trešajam stāvam. Bojāta arī četrstāvu dzīvojamā ēka, vismaz 14 privātmājas, divi veikali un sešas automašīnas. Izcēlies ugunsgrēks pasta nodaļā.
Viens cilvēks gājis bojā. Starp 11 cietušajiem ir arī 11 gadus vecs zēns, kuram diagnosticēta akūta stresa reakcija. Visiem cietušajiem tiek sniegta medicīniskā palīdzība.
🤬 Russia has struck a high-rise building in Izyum, Kharkiv region with aerial bombs. 1 person is known to have died. https://t.co/e0SEMb0noa— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 2, 2026
Vēlāk Krievijas karaspēks uzbruka Primorskes ciemam Pečeņihu kopienā. Uzbrukumā cieta divi cilvēki, bet bojātas deviņas privātmājas.
Vēl divi cilvēki ievainoti Čuhujivā, kur bezpilota lidaparāta trieciena rezultātā bojātas dzīvojamās ēkas, veikali, garāžas un automašīna.
Notikumu vietās strādā operatīvie dienesti, un turpinās apšaudes seku likvidēšana. Informācija par bojāgājušajiem un ievainotajiem tiek precizēta.
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Naktī uz 2. novembri krievi uz Ukrainu raidījuši 193 dronus un dronus imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
75 no bezpilota lidaparātiem bija reaktīvie droni. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi 154 ienaidnieka dronus, tajā skaitā 58 reaktīvos dronus.
Konstatēti trāpījumi 26 apkaimēs. Vēl deviņas vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas.