"Nakts būs karsta!" Krievija atteikusies pagarināt pamieru Oleškos
Krievija noraidījusi Ukrainas priekšlikumu pagarināt pamieru Oleškos, kas beidzās pusnaktī. Tā vietā Krievijas Aizsardzības ministrija publicējusi draudīgu paziņojumu.
Krievija nav piekritusi pagarināt uguns pārtraukšanas režīmu Hersonas apgabala Oleškos, neraugoties uz attiecīgu Ukrainas Ārlietu ministrijas priekšlikumu. Par to aģentūrai AFP pavēstījusi kāda Ukrainas amatpersona, vēsta FRANCE 24.
Pamiers beidzās plkst. 23:59 pēc Maskavas laika. Par uguns pārtraukšanas režīma beigām paziņoja abu valstu cilvēktiesību ombudi Dmitro Lubinecs un Jana Lantratova. Viņi norādīja, ka abas puses izpildījušas uzņemtās saistības, kā arī informēja par darbu pie humāno misiju turpināšanas.
Pēc Ukrainas pārstāvja teiktā, Kijiva piedāvāja pagarināt pamiera termiņu, taču Krievijas puse tam nepiekrita.
Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Maskava pašlaik neplāno rīkot jaunas "humānās operācijas", kas būtu līdzīgas civiliedzīvotāju evakuācijai no okupētajiem Oleškiem Hersonas apgabalā, vēsta Krievijas propagandas ziņu aģentūra "Interfax".
Atbildot uz propagandistu jautājumu par iespēju nākotnē vienoties par jauniem pamieriem civiliedzīvotāju evakuācijai vai palīdzības sniegšanai, Kremļa pārstāvis raksturoja vienošanos par Oleškiem kā izņēmuma gadījumu.
"Runājot par šādas prakses turpināšanu, katrs konkrētais gadījums ir unikāls. Pašlaik nav ne līdzīgu plānu, ne arī līdzīgu iniciatīvu," sacīja Peskovs.
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa, ar kuras starpniecību izdevās panākt vienošanos par humāno operāciju Oleškos, nosauca misiju par veiksmīgu. Viņa pauda cerību, ka panāktā vienošanās kļūs par pamatu ilgstošam mieram starp Ukrainu un Krieviju.
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Vienlaikus kāds Ukrainas virsnieks, kura teikto citē FRANCE 24, paziņoja, ka Krievijas karavīri izmantojuši kauju pārtraukumu, lai papildinātu savas vienības, pārvietotu munīciju un ar bezpilota lidaparātiem izlūkotu Ukrainas pozīcijas.
Pēc viņa vērtējuma, pēc pamiera beigām situācija var kļūt vēl sliktāka nekā iepriekš. Šo informāciju oficiāli apstiprinājis arī Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.
Neilgi pirms pamiera beigām, plkst. 22:01, Krievijas Aizsardzības ministrija publicēja draudīgu paziņojumu: "Šāviņus netaupām, arī pretinieku nesaudzējam. Nakts būs karsta, strādājam."
Humānā operācija Oleškos noslēgusies: Melānija Trampa atklājusi evakuēto cilvēku skaitu
Humānās operācijas laikā Krievijas okupētajos Oleškos, Hersonas apgabalā, izdevies evakuēt aptuveni 800 cilvēku un nogādāt reģionā vitāli nepieciešamo palīdzību. Par misijas rezultātiem sociālajā tīklā X paziņoja ASV pirmā lēdija Melānija Trampa.
Pēc Melānijas Trampas teiktā, Ukraina un Krievija apliecinājušas gatavību sadarboties, organizējot uguns pārtraukšanas režīmu. Viņa pauda cerību, ka panāktās vienošanās kļūs par pamatu ilgstoša miera nodrošināšanai starp abām valstīm.
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"Misija noritēja veiksmīgi, reģionā tika nogādāta vitāli nepieciešamā palīdzība un nodrošināta gandrīz 800 cilvēku evakuācija. ASV vārdā izsaku pateicību Krievijai un Ukrainai par izrādīto līderību un sadarbību pamiera laikā Oleškos. Ceru, ka Oleški kļūs par pamatu ilgstoša miera panākšanai starp abām valstīm. Uguns pārtraukšanas režīms sākās 2026. gada 27. oktobrī un noslēdzās 2026. gada 1. novembrī, kā bija plānots," paziņoja Melānija Trampa.
Melānija Trampa neprecizēja, cik cilvēku devušies uz Ukrainas kontrolēto teritoriju un cik – uz Krieviju.
Oleški atrodas Krievijas okupācijā kopš 2022. gada. Šogad humānā situācija pilsētā strauji pasliktinājusies – vietējie iedzīvotāji saskārušies ar badu un pirmās nepieciešamības preču trūkumu. Dažādās pasaules valstīs notikušas publiskas akcijas, lai pievērstu uzmanību Krievijas okupētās pilsētas iedzīvotāju smagajai situācijai.