"El Ninjo" pārvērš Bolīvijas iedzīvotāju dzīvi murgā - valstī izsludināta ārkārtējā situācija
Bolīvijā izsludināta ārkārtējā situācija postošā sausuma un plūdu draudu dēļ. Klimatiskā parādība "El Ninjo" (El Niño) jau skārusi vairāk nekā 78 000 ģimeņu, bet varasiestādes brīdina, ka tuvākajos mēnešos situācija varētu kļūt vēl dramatiskāka.
Valsts prezidents Rodrigo Pass 31. oktobrī parakstīja rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, lai paātrinātu palīdzības sniegšanu cietušajiem reģioniem. Tas ļaus piesaistīt papildu finansējumu, glābējus un starptautisko palīdzību. Sausums jau skāris lielu daļu valsts, un vairākās vietās iedzīvotāji saskaras ar nopietnu ūdens trūkumu.
Saskaņā ar valdības sniegto informāciju sausuma dēļ cietušas vairāk nekā 78 000 ģimeņu, bet bojā gājuši vairāk nekā 75 000 liellopu. Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies lauku apvidos, kur iedzīvotāju iztika ir cieši saistīta ar lauksaimniecību un lopkopību. Ūdens trūkums apdraud gan ražu, gan mājlopus, tādējādi daudzas ģimenes riskē zaudēt galveno iztikas avotu.
Tomēr sausums nav vienīgais drauds. Bolīvijas prezidents brīdinājis, ka dažos reģionos lietus trūkuma dēļ turpināsies ūdens krīze, savukārt citviet iespējamas spēcīgas lietusgāzes un plūdi. Ārkārtējās situācijas pasākumi paredzēti arī iespējamiem mežu ugunsgrēkiem, krusai un upju pārplūšanai.
"El Ninjo" ir dabas parādība, kuras laikā Klusā okeāna ekvatoriālajā daļā ūdens kļūst neparasti silts, ietekmējot laikapstākļus daudzviet pasaulē. Tās dēļ vienos reģionos var iestāties ilgstošs sausums, bet citos – spēcīgas lietusgāzes. Tiek prognozēts, ka pašreizējās parādības ietekme varētu turpināties arī 2027. gadā.