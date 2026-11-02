Liels pārtikas veikalu tīkls Igaunijā piedzīvojis kiberuzbrukumu
2. novembra rītā lielam Igaunijas pārtikas veikalu tīklam noticis kiberuzbrukums, kura laikā hakeri ieguvuši piekļuvi datoram, kas attālināti vadīja veikala dzesēšanas sistēmu. Uzbrucēji ledusskapja vitrīnā temperatūru paaugstinājuši līdz pat 50°C, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.
Uzbrukums skāris vienu no uzņēmuma "Kitman Coldtech" klientiem. Šā uzņēmuma vadītājs Jans Moutso ERR norādījis, ka runa ir par kādu lielu veikalu vienā no Igaunijas tirdzniecības tīkliem, taču konkrētu veikalu viņš neatklāja.
Pēc viņa teiktā, uzbrucēji ieguvuši piekļuvi datoram, kas kontrolēja vecākas paaudzes "Danfoss" dzesēšanas sistēmu, un nomainījuši temperatūras iestatījumus uz 50 grādiem.
Uzbrukuma paņēmiens līdzīgs incidentiem Francijā un Nīderlandē
Moutso norādījis, ka uzbrukuma paņēmiens atgādina oktobrī notikušos incidentus Francijā un Nīderlandē, kur hakeri arī iejaucās lielveikalu digitālo dzesēšanas sistēmu darbībā un mainīja temperatūras iestatījumus.
Lielajos pārtikas veikalos dzesēšanas sistēmas parasti ir digitalizētas un pieslēgtas tīklam. Uzbrucēji mērķtiecīgi meklē ievainojamības konkrētās iekārtās, īpaši tajās, kurās joprojām tiek izmantoti novecojuši un neatjaunināti vadības kontrolieri.
Pēc "Kitman Coldtech" vadītāja teiktā, tirdzniecības tīkli jau sākuši risināt šo problēmu un atjauninājuši kontrolierus, tomēr atsevišķās vietās joprojām darbojas vecākas sistēmas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šoreiz uzbrukumu izdevies atklāt un novērst desmit minūšu laikā, tādēļ zaudējumi nav radušies. Tomēr šāda iejaukšanās dzesēšanas sistēmu darbībā var tieši apdraudēt pārtikas produktu drošumu un radīt ievērojamus finansiālus zaudējumus.
Līdzīgi incidenti arī Zviedrijā
Problēmas ar ledusskapjiem un saldētavām iespējama kiberuzbrukuma dēļ 2. novembrī konstatētas arī Zviedrijā.
Par traucējumiem ziņojuši pārtikas veikalu tīkli "Ica" un "Coop". Naktī uz 2. novembri vairāku Zviedrijas pilsētu "Ica" veikalos sākušas nedarboties dzesēšanas un saldēšanas iekārtas. Vienā no veikaliem hakeri esot paaugstinājuši temperatūru līdz 50 grādiem.
Savukārt "Coop" tīklā kiberuzbrukums konstatēts sešos veikalos. Pagaidām nav zināms, cik daudz veikalu kopumā Zviedrijā cietuši no šiem incidentiem.