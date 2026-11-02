Kadri, ko Kremlis nevēlas, lai kāds redz: nofilmēts, kā okupanti izmantoja pamieru Oleškos
Pamiera režīms Hersonas apgabala Oleškos ļāva īstenot humānās palīdzības piegādes un civiliedzīvotāju evakuācijas operāciju, tostarp uz Ukrainas kontrolēto teritoriju. Tomēr Krievijas okupācijas spēki izmantoja šo pauzi citiem mērķiem.
Krievija izmantojusi pamiera režīmu humānās palīdzības operācijas laikā Oleškos, lai veiktu karaspēka rotāciju un piegādātu munīciju.
Pamiera režīms Hersonas apgabala Oleškos ļāva īstenot humānās palīdzības piegādes un civiliedzīvotāju evakuācijas operāciju, tostarp uz Ukrainas kontrolēto teritoriju. Tomēr Krievijas okupācijas spēki izmantoja šo pauzi, lai sagatavotos turpmākām militārajām darbībām. Par to ziņo Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.
Ukraina no savas puses nodrošināja pamiera režīma ievērošanu, lai Oleškos varētu īstenot humāno operāciju. Ukrainas Aizsardzības spēku vienības ievēroja uguns pārtraukšanu un darbojās tikai panākto vienošanos ietvaros.
Humānās palīdzības kravas tika nogādātas paredzētajās vietās, savukārt Ukrainas iedzīvotāji, kuri vēlējās pamest Oleškus, atgriezās Ukrainas kontrolētajā teritorijā.
"Savukārt pretinieks izmantoja humāno pauzi savu pozīciju nostiprināšanai. Uguns pārtraukšanas laikā tika fiksēta Krievijas vienību rotācija, pozīciju nostiprināšana, pretdronu aizsardzības līdzekļu izvietojuma paplašināšana uz ceļiem un loģistikas kapacitātes palielināšana, tostarp munīcijas piegādes," paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.
"Pirms evakuācijas, tās laikā un pēc tās Krievijas spēki ieveda Oleškos un apkārtējos ciemos smago tehniku. Viņi piegādāja ieročus un munīciju, nogādāja tur savus karavīrus un pārtiku, apstaigāja mājas, meklējot pagrabus jaunu pozīciju ierīkošanai. Viņi atguva iepriekš zaudētās pozīcijas. Lai slēptu savas darbības pēdas, viņi no morga izveda apšaudēs un mīnu sprādzienos bojāgājušo civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas," sacīja britu televīzijas kanāla "Sky News" producents Ukrainā Safarovs.
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Atvērto avotu izlūkošanas (OSINT) eksperts Klements Molēns norādīja, ka okupēto Olešku iedzīvotāju evakuācijas laikā tieši Ukraina palīdzējusi civiliedzīvotājiem nokļūt brīvībā un drošībā.
Kāds amerikāņu žurnālists pievērsis uzmanību tam, ka pārliecinošs vairākums okupēto Olešku iedzīvotāju, kuri nolēma evakuēties, izvēlējās doties uz Ukrainas kontrolēto teritoriju, nevis Krieviju.