ASV prezidents Donalds Tramps norādījis, ka gadījumā, ja demokrāti gūs pārsvaru Kongresā, viņš kļūs par "veto kungu".
Pasaulē
Šodien 05:55
Lūk, kā demokrāti sola satricināt Trampa prezidentūru, kamēr viņš draud kļūt par “veto kungu”
Jau šodien, 3. novembrī, izšķirsies tas, vai ASV prezidentam Donaldam Trampam un republikāņiem izdosies noturēt tā saucamo "Trifecta" - kontroli pār visiem trim ASV varas atzariem - vai arī varu ASV Kongresā pārņems demokrāti, krietni apgrūtinot Trampa iespējas īstenot viņa uzsākto politisko kursu.
Kamēr Baltā nama saimnieks jau brīdinājis, ka zaudējuma gadījumā kļūst par "veto kungu" un noraidīs demokrātu virzītos likumprojektus, demokrāti uzsvēruši, ka uzvaras gadījumā uzsāks vairākas izmeklēšanas par iespējamiem Trampa administrācijas amatpersonu vai pat paša prezidenta iespējamajiem pārkāpumiem.
Jau ziņots, ka ASV prezidentam šobrīd ir tā saucamā "Trifecta" - šobrīd republikāņi vienlaikus kontrolē trīs galvenos varas atzarus: prezidentūru, Senātu un Pārstāvju palātu. Vidustermiņa vēlēšanās tiks ievēlēti pilnīgi visi - 435 ASV Pārstāvju palātas locekļi, un trešdaļa no 100 senatoriem.