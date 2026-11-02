Miris leģendārās grupas "Ļube" vokālists
Teroristiskajā Krievijā kļuvis zināms, ka miris grupas "Ļube" bekvokālists Aleksejs Tarasovs.
Kā ziņo Krievijas propagandisti, mūziķis miris 64 gadu vecumā. Par viņa nāvi grupa paziņoja 1. novembrī. Saskaņā ar mediju sniegto informāciju mākslinieks mūžībā devies jau 30. oktobrī pēc cīņas ar onkoloģiskām saslimšanām.
2026. gada februārī mūziķim tika diagnosticēts balsenes vēzis – ļaundabīgs audzējs balss saišu apvidū. Dažus mēnešus vēlāk ārsti viņam atklāja zarnu vēzi ar metastāzēm, raksta "Glavred".
Grupas pārstāvis apstiprināja, ka Tarasovs slimojis ar vēzi un viņam bijušas metastāzes. Pēdējos mēnešos mūziķis vairs nepiedalījās grupas koncertos, bet viņa vokālās partijas izpildīja dēls Serafims.
Par savu veselības stāvokli mūziķis publiski gandrīz neko nestāstīja.
Tarasovs pievienojās grupai "Ļube" 1989. gadā, neilgi pēc tās dibināšanas. Viņš piedalījās visu grupas studijas albumu ierakstīšanā un daudzus gadus bija viens no tās galvenajiem bekvokālistiem.
2005. gadā grupas "Ļube" koncertsastāvam pievienojās Nikolajs Rastorgujevs. Viņa dziļā basa balss kļuva par vienu no grupas atpazīstamākajām skanējuma iezīmēm.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar Krievijas gūstā pabijušā Ukrainas karavīra Oleksija Anuļas liecību Nikolajs Rastorgujevs personīgi ieradies karagūstekņu ieslodzījuma vietās un piedalījies viņu pazemošanā un spīdzināšanā. Par to vēsta vietne "Star about war".
Pēc aculiecinieka teiktā, mākslinieks uzvedies ārkārtīgi agresīvi – viņš ne tikai izkliedzis apvainojumus ukraiņu un viņu ģimeņu virzienā, bet arī personīgi sitis gūstekņus. Rastorgujevs apsūdzējis viņus "noziegumos Donbasā", atkārtojot Krievijas propagandas radikālākos vēstījumus.
Šī liecība liecina, ka dziedātājs, iespējams, ne tikai publiski atbalsta karu, bet arī pats piedalījies nežēlīgā izturēšanās pret cilvēkiem un psiholoģiskā spiediena izdarīšanā uz tiem, kuri atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī.
Piezīme: apgalvojumi par Rastorgujeva personīgu līdzdalību karagūstekņu spīdzināšanā ir balstīti minētā Ukrainas karavīra liecībā. Pirms publicēšanas tie būtu jāpārbauda neatkarīgos avotos un jāatspoguļo kā liecībā izteikti apgalvojumi, nevis pierādīti fakti.
2022. gadā "Jauns.lv" vēstīja, ka leģendārā grupa "Ļube" palīdz zombēt krievus. Nav noslēpums, ka mūziķis Nikolajs Rastorgujevs ir Vladimira Putina sens draugs.
Rastorgujevs regulāri publicēja aicinājumus karot ar Ukrainu un atbalsta visas valsts iedzīvotāju genocīdu. Krievijas iedzīvotājus viņš mierina, sakot, ka ASV sankcijas nāk tikai par labu, bet Putins visus glābj.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas