VIDEO: prātam neaptverami kadri - nofilmēts brīdis, kad ASV avarē privātā lidmašīna
Sociālajos tīklos izplatījies šokējošs video, kurā fiksēts brīdis, kad ASV Floridas štatā nogāžas privātā lidmašīna "Learjet 60".
Automašīnas videoreģistratora uzņemtajos kadros redzams, kā lidmašīna strauji krīt gandrīz vertikāli, ietriecas zemē un uzliesmo. Katastrofā dzīvību zaudēja visi deviņi cilvēki, kuri atradās lidmašīnā.
Jauns.lv jau vēstīja par šo traģēdiju. Tā notika svētdien, 1. novembrī, ap plkst. 12.50 pēc vietējā laika Grīneikersas apkaimē, netālu no Donalda Trampa rezidences, dzīvojamajām mājām un noslogota autoceļa. Lidmašīna bija ceļā no Ostinas Teksasas štatā uz Bahamu salām, taču nezināmu iemeslu dēļ pēkšņi sāka zaudēt augstumu. Trieciens bija tik spēcīgs, ka zemē izveidojās liels krāteris.
Ārvalstu mediji publicējuši arī lidmašīnas apkalpes pēdējās sarunas ar gaisa satiksmes dispečeriem. Neilgi pirms katastrofas pilots ziņojis par turbulenci, bet pēc tam paziņojis, ka lidmašīna strauji zaudē augstumu. Situācijai kļūstot nekontrolējamai, atskanējis izmisīgs sauciens pēc palīdzības: "Mayday, mayday!" Vēlāk pilots brīdinājis: "Mēs ietrieksimies zemē."
Saskaņā ar lidojumu izsekošanas datiem lidmašīna nepilnas minūtes laikā nokritusi par aptuveni 8200 metriem. Floridas gubernators Rons Desantiss, lidmašīnas krišanu salīdzinājis ar raķetes triecienu. Lai gan lidmašīna nogāzās dzīvojamo māju tuvumā, sākotnējā informācija liecina, ka uz zemes neviens cilvēks nav gājis bojā.
Katastrofa nodarījusi arī ievērojamu skādi ap 600 iedzīvotāju īpašumiem. Avārijas cēloni izmeklē ASV Nacionālā transporta drošības padome sadarbībā ar Federālo aviācijas pārvaldi. Pagaidām nav apstiprināts, vai katastrofu izraisījuši nelabvēlīgi laikapstākļi vai tehniskas problēmas.