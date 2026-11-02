Vairāk nekā divus mēnešus neziņā: kas notiek ar 33 Nepālā pazudušo latviešu meklēšanu?
Jau vairāk nekā divus mēnešus nav skaidrības par 33 Latvijas valstspiederīgo likteni, kuri augustā pazuda pēc postošas dabas katastrofas Nepālā un Ķīnā. Latvijas Ārlietu ministrija joprojām nav saņēmusi jaunu informāciju par notikušo.
Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Līga Jermacāne apstiprina, ka Latvijas Valsts policija Nepālas un Ķīnas iestādēm ir nodevusi pazudušo cilvēku tuvinieku DNS paraugus. Nepālas iestādes jau apstiprinājušas, ka saņemtie DNS profili ir derīgi un izmantojami pazudušo personu identificēšanai.
Traģēdija notika 26. augustā, kad sabruka ledājs un milzīgas ledus masas iegāzās ezerā. Tā rezultātā sākās spēcīgi ūdens un dubļu plūdi, kas nodarīja plašus postījumus Nepālā un Ķīnā. Katastrofas epicentra tuvumā atradās arī Latvijas tūristu grupa.
ĀM iepriekš informēja, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri katastrofas laikā atradās šajā reģionā, nav cietuši, savukārt 33 Latvijas valstspiederīgie joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Ministrija sola informēt viņu tuviniekus, tiklīdz būs saņemtas jaunas ziņas.