Vilks paēdis un kaza dzīva? ASV piedāvājušas Putinam darījumu, kā izdevīgi realizēt Krievijas gāzi
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija esot piedāvājusi atjaunot Krievijas dabasgāzes piegādes Eiropai, izmantojot amerikāņu starpnieku.
Šāds risinājums ļautu apiet Eiropas Savienības (ES) sankcijas un vienlaikus mudinātu Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu piekrist pamieram enerģētikas jomā, atsaucoties uz zinošiem avotiem, vēsta laikraksts "The Wall Street Journal".
Saskaņā ar pieejamo informāciju šo priekšlikumu septembrī vizīšu laikā Maskavā un Kijivā izteikuši Trampa īpašie sūtņi Džareds Kušners un Stīvs Vitkofs. Plāns paredzētu, ka ieņēmumi no Krievijas gāzes pārdošanas tiktu ieskaitīti īpašā kontā trešajā valstī, neļaujot Kremlim šo naudu izmantot kara finansēšanai.
ASV sarunvedēji uzskatot, ka iespēja atgriezties Eiropas gāzes tirgū varētu būt pietiekami spēcīgs stimuls Putinam piekrist tā dēvētajam enerģētiskajam pamieram. Ieguvēja būtu arī Ukraina, kas varētu saņemt ieņēmumus par gāzes tranzītu, savukārt amerikāņu investoriem pavērtos jaunas peļņas iespējas.
Eiropas līderiem šo ideju mēģināts pasniegt kā iespēju samazināt energoresursu cenas pirms ziemas. Tomēr ES oficiālā nostāja joprojām ir nepārprotama – Eiropa negrasās atgriezties pie Krievijas gāzes iepirkumiem. Neraugoties uz to, Trampa administrācija cerot, ka Eiropas valstu pretestību izdosies pārvarēt.
Kā vēsta "The Wall Street Journal", Eiropas amatpersonas privātās sarunās priekšlikumu asi kritizējušas. Kādas Skandināvijas valsts augsta ranga pārstāvis norādījis, ka Krievijas gāzes iepirkumu atsākšana būtu pretrunā Eiropas pamatprincipiem. Savukārt citas lielas Eiropas valsts amatpersona šo ieceri salīdzinājusi ar vēsturisko lēmumu piekāpties nacistiskajai Vācijai, upurējot Čehoslovākiju.