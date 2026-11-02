Lietuvā gandrīz visās skolās ierobežota mobilo telefonu lietošana
Lietuvā mobilo telefonu lietošana skolās kļuvusi stipri ierobežota. Jaunākie Izglītības, zinātnes un sporta ministrijas dati liecina, ka jau 91% valsts skolu ir ieviesti ierobežojumi, kas paredz pilnīgu telefonu lietošanas aizliegumu vai atļauj tos izmantot tikai mācību vajadzībām.
Skolās, kurās ieviesti šādi noteikumi, skolēniem telefoni jāizslēdz vai jāiestata klusuma vai lidojuma režīmā. Ierīces nedrīkst brīvi atrasties uz galda – tās jāglabā skolas somā, īpaši paredzētā kastē klasē vai individuālā slēdzamā skapītī.
Ierobežojumi daudzviet attiecas ne tikai uz mācību stundām, bet arī uz skolas pasākumiem un ekskursijām. Telefonu lietošana šādās situācijās ir aizliegta 81% Lietuvas skolu, savukārt 6,3% skolu tos drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju. Lielākajā daļā izglītības iestāžu aizliegta arī fotografēšana un filmēšana ar mobilajiem telefoniem.
Tomēr noteikumos paredzēti arī izņēmumi. Telefonus drīkst izmantot veselības apsvērumu, īpašu izglītības vajadzību vai neatliekamas saziņas gadījumos. Ja skolēnam steidzami jāsazinās ar vecākiem, tas parasti tiek organizēts ar klases audzinātāja vai cita skolas darbinieka palīdzību.
Skolas ir noteikušas arī kārtību, kā rīkoties, ja skolēni neievēro telefonu lietošanas ierobežojumus. Konkrētie pasākumi ir paredzēti katras izglītības iestādes iekšējos noteikumos.
Jaunā kārtība Lietuvā ieviesta līdz ar šā mācību gada sākumu. No 1. septembra visām pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām bija jāizstrādā mobilo telefonu lietošanas noteikumi, ņemot vērā valsts ieteikumus un skolu padomju priekšlikumus.