VIDEO: "Kur ir lietussargs?!" Karalis Čārlzs III zaudē pacietību un sarīko scēnu oficiālas ceremonijas laikā
Lielbritānijas karalis Čārlzs III nonācis neveiklā situācijā oficiālās vizītes laikā Karību jūras reģionā. Apmeklējot Antigvas un Barbudas neatkarības 45. gadadienas svinības, monarhu pārsteigusi spēcīga lietusgāze, kas radījusi pamatīgas dusmas.
Britu mediji vēsta, ka incidents noticis svētdien sera Viviana Ričardsa kriketa stadionā, kur karalis kopā ar karalieni Kamillu ieradies uz svinīgo militāro parādi. Neilgi pēc abu ierašanās sācies stiprs lietus. Kamillai ātri pasniegts caurspīdīgs lietussargs, savukārt Čārlzs palicis stāvam lietū.
Kā redzams video, karalis pacēlis rokas un vairākkārt jautājis saviem pavadoņiem: "Kur ir lietussargs?!" Vienā brīdī viņš pat ar žestiem attēlojis lietussarga turēšanu, cenšoties pievērst darbinieku uzmanību. Britu mediji norāda, ka monarhs izskatījies manāmi neapmierināts ar situāciju.
Vēlāk noskaidrojies, ka kavēšanās bijusi saistīta ar vietējām ceremonijas tradīcijām – valsts himnas atskaņošanas laikā klātesošajiem jāstāv mierīgi un klusumā. Galu galā karaļa palīgs viņam nogādājis melnu lietussargu, un Čārlzs varējis turpināt ceremoniju.
Vēlāk Čārlzs par piedzīvoto spējis arī pajokot, sakot, ka viņa biksēs jau sākot augt kreses. Arī karaliene Kamilla notikušo uztvērusi ar humoru, atzīstot, ka lietus sabojājis viņas frizūru.